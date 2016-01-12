香港《经济日报》：人行狠挟淡仓 图助人币有序贬值

（1月12日社评）

人行疑干预离岸人币挟淡仓，致拆息抽升，惟贬值预期高涨、内地经济下行压力续增，人币走贬之势难避免，关键是必须管控市场预期、掌握国际舆论走向，避免人币贬值失序惹祸。

淡友愈沽愈狠 人行以战止战

人币离岸价昨弹升近800点子，升幅逾1%，因多家国有大银行在离岸市场猛扫人币，传人行在背后托价，更惹注目的是离岸人币拆息异常飈升，其中隔夜拆息曾高达23厘，昨晚更显示，今天隔日拆息叫价高逾68厘。离岸人币滙价、利率俱异动，应是人行与炒家斗法。

自元旦以来，离岸人币被炒家狠踩，与在岸现货价差一度逾千七点子，令人币贬值预期飈涨。与此同时，人币淡仓规模亦膨胀至近六年新高，炒家狠沽人币累积大量风险下，人行昨终反击，出重手挟淡仓，除希望令炒家损手蚀价，更令拆息大幅飈升，炒家要借钱平仓更贵，以遏淡友气焰。

人行重手挟淡，或有助暂纾炒家大举造淡人币的风潮，换取喘息空间。惟导致人币下行的基本因素，却未化解，皆因今年内地经济下行压力尤大于去年，中央若要撑出口、稳经济，透过人币有序贬值，以提振中国的出口竞争力，相信难以避免。

市场预期要控 掌握国际舆论

惟中央开启人币贬值大门为经济减压，做法非常凶险。就过去个多星期所见，若中央放手让人币下跌，炒家势群起唱淡，加剧市场恐慌，令人币跌得更急更深。故中央最难拿捏的，实是如何让人币有序走贬，避免过犹不及令贬值失控，此至少有两方面需下功夫。其一，管控市场预期。中央一方面说人币不存在持续贬值基础，实际上却允人币走贬，令市场近日深忧中央言行不一，看不透内地滙率政策，遂争相沽人币避风头。中央必须增强与市场沟通，出招托市应有序而为，忌予市场前后矛盾、急就章之感，添市场困惑。

其二，掌握国际舆论。内地股滙自元旦以来剧震，更掀环球金融震动，既损国际投资者以至央行增持人币的意慾，不利人币国际化；若国际间唱淡中国舆论继续发酵，甚至被形容为环球金融经济添乱，中央近年积极建负责任大国形象，以增国际话语权战略恐大打折扣。

中央要力控金融风险，必须管控好市场预期、掌握好国际舆论走向，才能在与市场尤其炒家的博弈中占上风。若市场投下不信任票，中央恐如过去几天般续陷捱打，为内地金融经济，添烦添乱。