人行逆回购维持少量平价操作 资金宽松无虞央行短期暂维稳

路透上海11月3日 - 中国央行公开市场周二逆回购维持100亿元人民币少量平价操作，单日操作量完全对冲到期量。市场人士表示，继10月底央行“双降”并配合定向放水政策之后，目前资金面整体宽松无虞，公开市场暂回归平稳常规操作。

他们并认为，短期看逆回购利率指引风向标作用还在，预计央行还将维持少量操作以继续保持宽松基调，暂停概率不大。

“现在100亿的投放只是保持传递一个宽松的信号，如果不投放就等于要回流资金了，”华北一银行交易员表示，短期资金面也宽松，估计要稳定一阵子，而且央行也在关注市场的变化以及实体经济的企稳状况。

央行公开市场今日进行100亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率持平于2.25%。据路透统计，公开市场本周共有200亿元逆回购到期，其中周二和周四各100亿元；央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

国海证券固定收益研究员范小阳认为，公开市场以后将成为利率指导的工具，为了提高市场透明度，预计大概率是常态化操作，而逆回购利率也有可能下调，关键还要看GDP增长是否触碰6.5%的底线。

“维持目前的现状吧，暂时无意进一步放松，”他称。

银行间资金面近期宽松格局不改，大行稳定充足供给提供保障，在央行宽松基调支撑下，机构对未来流动性预期仍保持乐观；而主要回购利率亦稳中变动有限，早间七天质押式回购最新加权利率CN7DRP=CFXS报2.2994%，隔夜品种CN1DRP=CFXS最新加权利率报1.7560%，基本接近上日水平。

上周央行“双降”后首周公开市场逆回购继续缩量并小幅净回笼。上周二七天期逆回购规模缩至100亿元，中标利率下调10bp(基点)至2.25%，周四量价齐持稳。分析人士表示，随着利率市场化推进，公开市场作为官方利率基准之一的重要度提升；无论后续逆回购利率会否继续调降，对市场都将有较强的引导作用。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前10个月分别提供PSL资金3,831亿元和6,463.37亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)