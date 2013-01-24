中国央行公开市场连四周净回笼

* 连四周净回笼,SLO拉长资金面宽松预期

* 机构投标意愿不强,本周仅进行七天期逆回购

* SLO启用推高杠杆率,但非政策本意

* 存准率工具并未走远,机构应提升资金管理

作者 曹巍浩

路透北京1月24日 - 中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中本周规模续降至490亿元人民币.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用.

资金乐观预期和成本比较考量,令部分机构本周参与公开市场投标意愿趋淡,而更短期的操作也令央行对货币市场的流动性调节更加精准.

"理论上来讲,SLO会在一定形式上对存准率形成替代,但长期的问题,还是得靠存准调整,"交通银行金融研究中心研究员鄂永健称,"SLO主要目的在于短期流动性调节,避免时点性的大幅波动,长期效果不强."

央行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

中国经济持续回暖,通胀温和上升,但国外主要经济体争先推出宽松政策,以扶助经济改善就业,这限制着国内政策逆周期调控空间.市场普遍预期,一定时期内,货币政策量价腾挪的空间都很有限;货币当局在这个时点,小步快进地启用SLO工具,充实了其政策工具"武器库",为未来的公开市场调控增加了灵活性.

具体操作方面,本周公开市场仅进行了七天期逆回购操作,周二和周四操作量分别为430亿元和580亿元,中标利率均持平在3.35%,维持数月来的稳势.

欲浏览去年三季度来中国央行公开市场单周净投放或净回笼资金变化图,请点选:(r.reuters.com/tyx45t)

**SLO助推杠杆操作非政策本意**

SLO工具的推出,确立了部分机构中期资金宽松的预期,进而在一定程度上抬升了其风险偏好.路透访问的若干交易人士指出,近日其所在机构有推高杠杆率,部分并拉长了投资组合久期,以期获取更高的收益.

广发证券最新报告称,SLO如果降低了短期利率的波动(相当于降低了市场流动性的不确定性),有利于债券投资者增加杠杆,加大对高票息债和低流动性债的投资.

中债登银行间AA主体评级固息企业债收益率曲线最新数据显示,七年期参考收益率为6.2919%,高于七天期逆回购中标利率3.35%近300个基点(bp).惶不论杠杆乘数效应,部分机构杠杆养券的策略就不难理解.

这样的连锁结果,一定不是货币当局SLO工具设计的初衷.但单一的政策工具,解决不了所有的经济问题.如何引导金融更好服务于实体经济,还有待一揽子政策的支持.

"央行推出SLO,更多地是从大局着眼,解决货币市场时点波动的问题,助长杠杆一定非其本意,"华中地区一交易员称.

国外发达经济体亦充斥着资金,为何其投资机构操作会看似更成熟呢?澳新银行中国经济分析师周浩对此表示,成熟市场存在信用违约,违约的存否,区分着国内外利差策略的机会成本.

申银万国证券就在其最新报告中指出,倾向于从中长期制度建设角度来理解SLO的推出,根本目的可能并不在于应对当前的流动性状态,单纯进行资金补充;更深远的意义是扩大了央行对于收益率曲线各个短期品种的控制力度,从而可以更为有效地传递货币政策意图.

**准备金率工具并未走远**

市场人士表示,长期来看,SLO工具的启用,确实会优化机构资金预期,减少超储备付进而释放资金,但其并不会取代法定存款准备金率的作用;即使在短期来看,央行也并未承诺兜底流动性,面对春节现金备付的高峰,机构应切实提高自身流动性管理能力.

若干获准参与SLO投标的机构人士确认,SLO操作央行与商行间的主协议仍在磋商当中,尚未为操作"背书",不过预计春节资金需求高峰期前,工具必然会成行.

机构早先对央行更高频率提供逆回购资金的诉求只是一方面;另一方面,当时的经验还有,机构应提高自身流动性管理能力,跳出"一收就死,一放就松"的窘境.

而考验机构流动性管理能力的时候马上又将到来.央行近五年可比数据显示,春节期间流通中现金的波动幅度在8,000亿元左右.今年春节假期为2月9日-15日.

申万报告表示,春节期间资金面的供求能否明显紧张起来,主要决定力量在于商业银行的看法.假如商业银行被目前的流动性局面所迷惑,而不去积极申请公开市场中的逆回购,则春节年关将依然难过.

另据接近货币当局的人士透露,管理层对今年的通胀走势依旧谨慎,并对国际资本流动对流动性的冲击心怀警惕.有市场人士据此判断,流动性短期问题,央行或倾向用常规回购操作和SLO解决;长期问题,存准率的调整或不可缺.

"不可能用SLO这个短期流动性管理工具解决所有问题,应该还不至于用这个东西取代存准率,"一位长期关注货币政策操作的资深人士称.

中国经济2012年成功实现软着陆,企稳回暖趋势已经形成.路透最新调查结果显示,2013年中国经济成长率将返回至8%以上,全年呈现"两头低、中间高"的特点;而伴随着经济复苏,通胀也将继续温和上升,但仍在可控范围内.预计中国今年将维持基准利率和存准率不变.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 430

(周四) 580

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 1,500

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净回笼 490

(完)

(审校 张喜良)

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