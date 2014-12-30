中国公开市场常规操作连续空窗 平抑短期波动创新工具仍大有可为

路透上海12月30日 - 中国央行公开市场逾一个月未进行常规操作，以空窗作别2014年。从以往经验来看，元旦后央行继续袖手旁观的可能性还是很大，逆回购重启可能要迟至2月春节前时点。

不过考虑到例行缴准和缴税等可能对短期资金面造成扰动，若没有降准等长久的流动性补充手段出台，一定时期内SLO、SLF和MLF等创新型工具仍大有可为。

公开市场最近一次操作是在11月25日，当天进行了50亿元人民币14天期正回购，利率3.20%。另外，因没有央票和正回购到期，本周是连续第三周既无资金投放亦无回笼。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示，央行公开市场例行操作年底前缺席，可能是考虑到了财政存款投放对流动性支撑。

“下一个(启动操作可能)的时间节点是春节，缴准缴税什么的，靠SLO等支持一下应该就可以过得去。”他认为。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/syx53w

今年以来，央行公开市场除在1月下旬进行了总额逾5,000亿元的逆回购操作外，2月至11月均通过正回购回收流动性，其中作为主力的14天期品种中标利率，从开始的3.80%，逐步降至最新的3.20%。目前正/逆回购余额均为零。

央行在2013年初创设SLO(短期流动性调节工具)后，并在当年10月进行了首次操作。SLO原则上在公开市场常规操作的间歇期使用，期限以七天期以内短期回购为主，遇节假日可适当延长，操作结果滞后一个月对外披露。可参与机构包括12家中国大中型银行。

根据已公布信息，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

但不论是SLO、SLF还是MLF，市场置喙点在于这些工具的不透明性或公布时间过于滞后。在本月中旬路透发出央行续做部分到期的MLF，并对数家银行进行SLO操作的消息后，后续还有央行进行了SLO操作等传言出现，但官方一直未予确认或否认。

对此，李刘阳指出，公开市场逆回购对流动性补充的功能实质已明显减退，更重要的是其利率变动代表的政策意义。而央行为稳定市场预期，选择相对不透明的SLO/SLF/MLF等工具，实际效果可能会更好一些。

中国元旦假期为1月1日(周四)至1月3日(周六)，届时金融市场均休市。中国农历春节假期将从2月18日开始，为期七天。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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净投放 0 (完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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