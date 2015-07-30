分析：中国央行连续两周净投放 维护金融稳定重任在肩

作者 边竞

路透上海7月30日 - 中国央行公开市场本周逆回购操作规模续增，实现连续第二周净投放；缴税等扰动因素弱化后，本周资金面重回相对宽裕状态，但股市二次探底再度引发市场情绪波动，央行继续加力逆回购以表明维稳态度。

分析人士指出，近期公布的经济数据好坏不一，经济重回复苏轨道的不确定性仍在，货币政策还将相机而动；而股市信心依旧不稳固，维护金融稳定亦是下半年政策关注重点。

“（逆回购）这样做的话，会对大家信心有一定提振，一旦减量甚至停了的话，怕市场会有过分的解读，对股市也会造成不好的预期，而且本周又是月末，”南京银行金融市场部研究员郭伟称。

她谈到，目前单周不到千亿的逆回购规模，对资金面的直接利好作用其实相对有限，但反映了央行的一个支持的态度。

周四公开市场逆回购操作量为400亿元，周二则为500亿元，期限均为七天，本周操作规模较上周续增近三成，中标利率仍持稳在2.50%。据此计算，本周公开市场净投放200亿元，上周为净投放300亿元。

上海一银行交易员亦认为，今日还有三个月期国库现金定存招标，3.20%的中标利率比上次下来一些，说明市场不缺资金，现在逆回购维持一定力度更多意在保持股市信心。

业内人士周四透露，财政部与央行今日进行的500亿元三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.20，较上次同期限3.40%的结果有所下行。

中国央行周二公布的新闻稿称，将按惯例于8月初召开央行分支行行长座谈会。但一反惯例提前公布会议主要内容。央行表示，目前居民物价预期保持稳定；央行主要观察总体物价水平等宏观指标，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具，稳定金融市场预期。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/cym35w

**货币政策仍相机而动**

近期公布的数据好坏参半，显示经济企稳的基础仍不牢固，若后期出现反复，仍需要政策面进一步扶助，货币政策还将相机而动，相对上半年而言，降准降息的出台频率料降低，定向工具运用会更受倚重；此外股市动荡尚未完全平复，为支撑市场信心，短期内货币政策仍会保持偏暖的风向。

一商业银行研究人士蔡浩谈到，降息降准肯定有空间，但定向工具用的会更多，不过因为定向效果有限，所以整体降息仍会出现。

他并认为，防范全局性和区域性金融风险是一段时间以来政策层面都在强调的，但这次股灾后，“自然要更醒目的提出来。”

郭伟则指出，从目前面临的风险因素看，股市在政策强力救市后，杠杆已有明显的下降，主要的风险点已得到控制；而对于美国的升息预期，对中国的实际影响可能并不会有想象的大，而且美联储最新会议也仍未给出很明确的升息时点信号。

她并称，短期内降息降准的必要性不强，特别是资金整体较为宽裕，资金利率亦处低位，如果短期内未出现明显的资本外流，暂不需更多流动性投放；不过若经济仍无法摆脱弱势，后续降息的可能性依然存在，而如果美联储推迟至12月再升息，中国降息也有了更长的缓冲期。

“（货币）政策空间肯定还是有的，如果需要也一定会做。”她表示。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又三度降息并两次全面降准及一次定向降准，最近一次为6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，为2008年12月末以来首次同时降息降准。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 500

（周四） 400

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 700

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净投放 200(完)

(审校 林高丽)

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