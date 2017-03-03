分析：跨月节点中国央行坚持净回笼 经济企稳去杠杆加力风声渐起

2016年3月资料图，在北京一家银行拍摄的百元面值人民币纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 吴芳

路透上海3月3日 - 虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行本周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。

他们并称，综合国内外因素来看，监管层金融去杠杆仍为题中之义，而宏观经济基本面延续稳中向好趋势，随着3月美联储升息预期逐步升温，将未来货币政策在运用逆回购及MLF等工具继续把控流动性整体稳定背景下，不排除逆回购利率调升的可能性。

“两会当前，央行坚持净回笼，决心可见一般，”东兴证券固定收益分析师郑良海认为“连续七日净回笼，在月末资金紧张情况下，央行仍维持300亿(逆回购)操作，央行货币政策名为稳健中性，实为稳健从紧。”

公开市场本周共有4,300亿元逆回购到期，央行连续五日操作规模均为300亿元，单周净回笼2,800亿元。自此，包括今日在内，央行已此连续七个交易日维持单日净回笼。

郑良海并表示，另外从“一行三会”最新表态看，监管层步调空前一致，可以看出去杠杆、严监管，清查乱象，回归金融支持实体经济发展本源是高度统一的步调，未来去杠杆切切实实要趋于严厉。

新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。[nL3S1GF21M]

“每天300亿，平平淡淡，央行暂不抢镜，”南京证券固定收益分析师杨浩认为，现在的焦点转移到经济数据跟美联储是否加息了，不过目前经济基本面向好，央妈继续降杠杆的底气也很足。

他并指出，现在就是等中国两会和美联储3月议息会议尘埃落定后，政策方向应该会有比较明显的趋势，短期看季末前的资金面压力尚不足虑。

中国央行研究局局长徐忠近日撰文表示，货币政策在力度上要更为中性，既要保持流动性总量基本稳定，又要有一定的倒逼压力；应通过多种方式加强与市场沟通，合理引导市场预期，避免市场误读和扰动，着力防止市场流动性恐慌情绪蔓延倒逼央行被动救助。

银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企；交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。

中国全国政协十二届五次会议今日下午在北京开幕，十二届全国人大五次会议将于周日(3月5日)开幕。

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**逆回购利率调升存可能**

分析人士认为，展望3月考虑到一季度末表外理财纳入MPA首次正式考核，以及当前不错的经济数据、持续改善的工业生产，以及连续攀高的PPI，央行更有动力及空间在灵活调节货币闸门的同时，进一步引导机构调降杠杆防风险。

受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。

“两会前夕，政策一般都比较平稳，两会后估计会有大动作，现在经济稳中向好，正是去杠杆的好时机，不过个人偏向主动上调而非随行就市，”上海一券商分析师表示，加上现在美联储加息预期再起，上调逆回购利率也有利于稳定人民币汇率。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息 ，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。

上述分析师并认为，央行现在量价调控可以同时并行不悖，如果到了季末考核期流动性紧张，央行可能会短暂放松流动性，毕竟目的是去杠杆而不是刻意让资金面大幅波动，这个在四季度货币政策执行报告里也有过说明。

郑良海亦认为，两会当前，央行坚持净回笼，决心可见一般。建议机构还需要做好流动性收紧准备，提前做好对冲防范，和头寸管理管理、缓解资金池期限压力，防止季度末因流动性继续收紧、监管进一步加强、MPA考核和美国一季度加息等因素带来的多重冲击。

“不过，可以肯定的是，央行提高市场及政策利率尚有可能，但实体加息暂不具备基础。”他称。

中国央行2月底发布去年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策；调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。分析人士认为，当前央行货币政策把防风险放在更重要位置，转向稳健中性甚至中性偏紧；央行并强调“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架，在新货币政策框架下启用货币市场“加息”，抑制房地产价格泡沫。

不过，央行提高政策利率更多是顺应市场趋势，这反映出央行市场化利率工具更注重相机抉择。由于近两年货币市场利率维持在过低水平，暗示未来公开市场逆回购中标利率存在着继续上行的可能性，需密切关注支持利率上行的因素何时发生调整甚至逆转。

央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。 (完)