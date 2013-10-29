人行意外重启逆回购 旨在安抚市场

* 公开市场七天期逆回购意外现身

* 中标利率随二级市场涨势上调20基点

* 逆回购重启意在缓和资金市场紧张情绪

* 但量小价升，难解读为放松信号

作者 边竞

路透上海10月29日 -继高比例续做到期三年央票后，中国央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。

不过市场人士同时认为，即便逆回购重启，但量小价升，难解读为央行的政策放松信号。央行之前表达的态度已很清楚，在贷款和社会融资增速较快，外汇流入压力不减的情况下，货币政策基调仍偏谨慎。

“看来以后就是要维持这样了，逆回购也没什么政策意义了，纯粹的（流动性）调节工具，维持在不松不紧的水平，”广发银行高级交易员颜岩称。

央行公告显示，公开市场今日进行了130亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率4.10%，较上次（10月15日）的3.90%上调了20个基点（bp）；而此前自10月17日起，公开市场逆回购已暂停三次。

北京一券商分析师则谈到，央行的态度还是比较明确，偏紧的心态已经传达的很清楚了，“市场现在只是在评估央行投放的流动性能（让资金面）缓解多少，（央行的）态度大家都充分地解读了。”

他并认为，今日130亿元逆回购的效果也仅仅是缓和市场情绪上，但真实的对资金面的缓解作用很有限。

因缴税及月末临近等因素，银行间市场本周初资金面仍偏紧，不少市场机构也在期盼央行公开市场重启逆回购施以援手。但周一央行高比例续做了即将到期的三年央票，令市场一度对今日逆回购重启的预期偏弱。

中国银行间市场周二七天期以内短期回购利率续下探。虽然流动性紧张局面未有实质性改变，然央行意外逆回购让机构预期稍有好转。至于逆回购中标利率随行就市上行，影响更多体现在现券和IRS市场。

**逆回购利率随行就市走高**

即便逆回购重新现身，但其操作量偏小，显示央行安抚市场的意味更浓；而且逆回购的中标利率跟随二级市场涨势上调，亦表明央行不愿向市场传递更多放松的信号。

华中一参与投标的银行交易员表示，今日该行报的逆回购需求中仅有少部分中标。

“重新开逆（回购），但上调利率，这算是央行从数量调控向价格调控的转变吧。如果市场利率降了，有可能随行就市下调一些，”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳谈到。

面对转趋紧张的银行间资金市场，中国央行上周岿然不动，当周公开市场零操作，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心。

据路透统计，本周只有60亿元央票到期，而无正/逆回购到期。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 130

(周四) 待定

央票到期 60

央票到期续做 59

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

(审校 张喜良)

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