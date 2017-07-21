分析：中国央行加力维稳缴税扰动 政策仍稳健中性但将动态调整

路透上海7月21日 - 受财政缴税及地方债缴款等因素扰动，本周中国银行间市场流动性一度紧绷，央行遂顺势加大公开市场逆回购操作，单周净投放规模达5,100亿元人民币，创半年新高，以进一步抚平特殊时点资金波动，维稳意图明显，亦令后半周资金面逐步改善。

分析人士表示，二季度GDP数据彰显中国经济走势暂无忧令政策压力减缓，同时刚结束的金融工作会议定调，未来货币政策仍将与降杠杆及防风险相配合，稳健中性基调料仍无实质改变，不过配合经济稳增长及流动性变化央行还将灵活运用多种工具动态调整。

“单周逆回购投放7,100亿，...虽然本周还有395亿MLF到期，但从MLF提前放量投放操作来看，央妈‘暖心’许多 ，” 东兴证券固定收益分析师郑良海并称，央行近期的积极操作不代表货币由此转松，不过预计三季度资金面仍将整体好于二季度特别是一季度。

他认为，金融工作会议定调降杠杆将是未来一个相对长期的任务，而在新的监管任务下，央行资金面维稳也显得尤为重要。不过需要强调的是，货币政策基调没有转变，但明显从上半年前半程的稳（去杠杆）中偏紧（货币政策）向二季度的紧（去杠杆）中求稳（货币政策）转移。

央行公开市场本周逆回购操作规模大增至7,100亿元，对冲当周到期的2,000亿元逆回购后，单周净投放5,100亿元。另外，周二还有395亿元MLF（中期借贷便利）到期收回流动性，但央行当日未有除逆回购外其他操作。

上周银行间债市流动性稍有显紧，央行即重启逆回购并超量续做MLF，全口径净投放逾千亿稳定市场情绪。据路透统计，本月共有3,575亿元MLF到期，除上周到期的1,795亿元和本周二到期的395亿元外，下周一(24日)还有1,385亿元MLF到期。

“前半周流动性一度非常紧张，央行也相应加大了公开市场净投放的数量；后半周市场资金面有了明显的缓解，央行也相应减少了公开市场净投放的资金量，”中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩指出。

他并认为，从本周货币政策的操作情况来看，央行明显希望资金面维持在一个紧平衡的节奏，既不能太紧，也不会太松，从而为去杠杆、防风险创造条件，同时也不至于对经济产生过多负面影响。

银行间市场周五资金面暂仍紧平衡，不过隔夜品种供需改善，回购利率降幅明显。交易员表示，缴税冲击已过，公开市场连续净投放累加下，7月下旬资金面预计趋稳。

备受瞩目的中国金融工作会议上周六结束。业内人士指出，金融监管从暴风骤雨式的密集发布转向细水长流式的协调统一令金融市场的稳定性有望得到改善，然未来监管力度不会松懈和去杠杆压力犹存下对货币政策重回宽松不能抱有侥幸心理，预计稳健的货币政策会视去杠杆和稳增长而保持相对灵活。

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**政策稳健中性但将动态调整**

随着高层定调并统一金融政策监管，市场对未来央行货币政策也形成较为一致预期；虽然短期经济基本面趋稳暂时未对货币政策形成掣肘，但多种目标兼顾下，机构对政策动态调整并适度趋缓仍有期待。

蔡浩指出，上周全国金融工作会议的通稿中，将货币政策的表述由此前的“稳健中性”改成了“稳健”，一度引起市场无限遐思，但本周央行党委召开扩大会议，学习金融工作会议精神，再次强调了“保持货币政策稳健中性”，结合本周的操作来看，说明政策的基调应无实质性变化。

“这次板子打得长，不光央妈训，大姨二姨三姨都出了，老太君也施压，而且再多个婆婆管理。虽然央妈设(金融稳定发展委员会)常驻办公室，但政策打架减少，方向高度一致，”郑良海称。

中国央行周二表示，将保持货币政策稳健中性，优化金融供给体系；同时进一步防范化解系统性金融风险，强化宏观审慎管理和逆周期调节，加强对系统重要性金融机构和金融基础设施的统筹监管。履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责，加强金融监管协调。

虽然货币政策维持稳健中性已成市场共识，但阶段性缓和仍有一定预期。中信证券固定收益研究团队最新报告指出，“稳健中性”的货币政策与去杠杆、抑泡沫、防风险的要求相匹配，且货币政策需要根据经济形势作出动态调整。现在经济表现出增速稳、价格低的特征，量价分歧较大，并且信贷扩张略显低迷，货币政策应以稳健为前提，“中性”为基调。

“综合现阶段经济现状，加之动态调整也会综合去杠杆进展的因素，在去杠杆效果明显的背景下，有可能阶段性缓和，”该报告称。

中国二季度GDP(国内生产总值)同比增速超预期持稳在6.9%的高位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。尽管分析人士仍认为房地产投资大概率放缓，金融去杠杆效应逐步显现，会在一定程度上拖累下半年经济，但调整幅度是有限的，更有可能出现“前高后稳”的情形。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 1,700

（周二） 2,000

（周三） 1,400

（周四） 600

（周五） 1,400

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 300

（周二） 300

（周三） 400

（周四） --

（周五） 1,000

SLO到期 --

净投放 5,100

(完)