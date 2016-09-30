分析：资金压力渐缓中国央行大力净回笼 逆回购+MLF将续担调控主力

作者 吴芳

路透上海9月30日 - 在前期巨额投放基础上，本周虽然面临跨季跨节因素扰动，但资金面压力逐步缓解，中国央行相机操作，公开市场净回笼4,201亿元创近三个月新高；交易员表示，大量资金回笼仍无碍场内资金供需平衡局面，银行间流动性实现平稳跨季无忧。

业内人士认为，同时节后28天逆回购询量操作仍然在列，表明央行维持短期资金紧平衡，温和去杠杆意图依然延续，料短期货币政策稳健基调难改；虽然节后逆回购及MLF到期仍令资金面存一定压力，但考虑到短期宏观经济稳中向好迹象，房地产市场高烧不退，多期限逆回购对冲及定向工具还将担调控主力。

“(央行)根据实际资金面调节吧，昨天就略宽松了，今天季末最后一天，必然宽松，所以继续回笼，同时也能缓解节后大量逆回购到期的冲击。”广发银行高级交易员颜岩称，节后虽然逆回购到期量仍大，但是整体压力还好，估计资金面有望逐步好转。

央行公开市场今日进行了400亿元逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期100亿元；据此计算，本周净回笼4,201亿元，创近三个月以来单周新高。另交易员并透露，国庆假期之后的10月8日一级交易商可申报需求包括七天、14天和28天期逆回购三个品种。

上周因到期日处于十一国庆长假，14天逆回购品种暂时缺席；本周七天期逆回购同样因到期日原因，暂停操作。

东莞银行金融市场部余缘波认为，季末资金面在MPA考核等因素影响下，很多机构会提前备付，所以资金面最后两、三天反而有所改善； 在央行货币政策稳健背景下，虽然逆回购滚雪球越滚越大，但为了避免在某个时点资金集中到期冲击市场，预计央行会回笼短期到期资金，适度增加较长期限资金投放。

国庆长假前最后一个交易日，银行间市场周五资金面较为平稳，跨季需求旺盛但融出供给整体不乏，不少机构早早已将资金头寸安排妥帖；价格方面，七天、14天回购利率均有回落，惟今起开始覆盖长假期限的隔夜利率上行明显。

“节后回笼压力肯定高，估计公开市场也不会收的太紧，何况现在经济数据还可以，降准不可期。”东兴证券固定收益分析师郑良海认为。

在新订单、尤其是出口订单改善的带动之下，中国9月财新制造业PMI略有回升，连续三个月的扩张印证中国经济已开始企稳，不过制造业生产有所放缓、就业状况仍不乐观，预示着复苏之路充满不确定。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/2dvJ4gF

**逆回购+MLF仍将担纲流动性调控主力**

在当前宏观经济现企稳迹象背景下，机构普遍对政策宽松预期不强，因房地产等资产泡沫持续蔓延及人民币汇率等多方面仍存在掣肘，预计未来逆回购及MLF仍将担当流动性调控的主要工具。

中国银行国际金融研究所周四发布报告预计，中国三季度和四季度GDP(国内生产总值)增速均将持稳于6.7%左右，但要警惕经济回稳背后的风险隐忧；宏观政策亟需平衡好稳定增长和抑制资产价格泡沫之间的关系。而要走出实体经济低迷、虚拟经济火热的窘境，财政政策要加大对“补短板”领域的支持，货币政策不宜进一步放松，保持中性适度。

对于未来预期，郑良海认为，节后虽然有缴准、缴税及逆回购到期，但是预计央行仍会在公开市场上继续相机抉择，力使资金短期的供需平衡，同时延续节前14天、28天逆回购操作，延长资金期限，温和去杠杆。

据路透统计，节后首周逆回购到期量达5,650亿元，同时还将有2,595亿元MLF到期。上周央行在公开市场加大逆回购操作力度，单周净投放6,700亿元人民币创五个月新高。

“节后央行可以开展多期限的逆回购逐步对冲，并适度增量开展MLF。”余缘波亦指出，下周逆回购三个期限品种都有询量，央能应该会进行结构性调整，均衡分布资金到期量，避免对市场的冲击。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后至8月23日则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 1,300

（周二） 800

（周三） 1,500

（周四） 900

（周五） 400

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 3,750

（周二） 1,800

（周三） 1,500

（周四） 1,200

（周五） 900

央票到期（周二） 49

SLO到期 --

净回笼 4,201

(完)