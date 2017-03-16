中国央行称逆回购和MLF利率上调是市场化招投标的结果 并不是加息

路透上海3月16日 - 中国央行公开市场逆回购利率和MLF（中期借贷便利）利率年内第二次上调，中国央行周四表示，此次逆回购及MLF中标利率上行10个bp（基点）是市场化招投标的结果，观察是否加息则要看是否调整存贷款基准利率，逆回购和MLF中标利率上行并不是加息。

央行网站并引述有关负责人指出，此次逆回购及MLF中标利率上行主要反映了近期国内外影响市场资金供求因素的变化，是在保持流动性基本稳定目标下市场供求推动的结果。从最近一段时间看，利率更富弹性，也有助于去杠杆、抑泡沫、防风险，符合中央经济工作会议精神。

该负责人谈到，去年四季度以来，国内经济出现一些回升迹象，物价上升导致实际利率下行，金融机构信贷扩张动力较强，部分城市房价快速上涨，而海外经济也在改善，特别是美联储在去年12月份和今天凌晨两次加息，美国国债收益率带动全球收益率曲线上移。

而国内基本面与海外因素传导效应叠加，市场利率已迅速有了反应，逆回购和MLF中标利率跟着市场利率走也是正常的。如果二者利差越来越大，就会出现套利空间和不公平，市场定价也会扭曲。从本次招标前的市场预期看，基于对国内基本面变化和美联储加息的判断，市场机构对中标利率进一步上行已有较强预期。

央行负责人并称，观察是否加息则要看是否调整存贷款基准利率，中标利率上行并不是加息。在中国当前的货币政策框架下，“加息”指的是存贷款基准利率的上调，带有较强的主动调控意图。而中标利率上行是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。

该负责人还表示，公开市场操作有自己的量、价目标，当侧重点在价的目标时，量（招标规模）就要随行就市；当侧重于操作量时，价格（中标利率）就会随行就市。中央银行工具箱的工具比较多，不必对每次操作数量、价格都作出过度解读。翻查央行以往的公开市场操作，中标利率经常在变，并不意味着货币政策取向发生变化。

中国央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各200亿元，28天期400亿元，中标利率均上调10个bp，分别为2.45%、2.60%和2.75%；据此计算，今日将净回笼200亿元，连续第16日净回笼。

央行今日还对17家金融机构进行3,030亿元MLF操作，六个月和一年期利率分别调升10个bp至3.05%和3.20%。（完）