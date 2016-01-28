中国央行称增加春节前后操作场次 至2月19日工作日均有操作

路透上海1月28日 - 中国人民银行周四公告称，为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，将增加春节前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。

央行公告并指出，从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具（SLO）质押品范围。

此外，从1月29日起，扩大SLO参与机构范围，增加邮储银行、平安银行(000001.SZ)、广发银行、北京银行(601169.SS)、上海银行、江苏银行和恒丰银行为SLO交易商。（完）

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