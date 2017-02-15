中国央行今日开展MLF操作3,935亿元超到期量 利率与上期持平

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月15日 - 中国央行周三称，为维护银行体系流动性基本稳定，结合近期MLF到期情况，人民银行今日对22家金融机构开展MLF操作共3,935亿元人民币；该操作规模远大于今日到期的1,515亿元。
央行在官方微博中并指出，本次MLF操作六个月期1,500亿元、一年期2,435亿元，利率与上期持平，分别为2.95%、3.1%。
中国央行上次进行MLF操作是1月24日，当日操作总量2,455亿元人民币；其中六个月1,385亿元、一年期1,070亿元，中标利率分别为2.95%、3.1%，均较上期上升10个基点（bp），此亦为MLF创设后利率首次上调。
中国央行1月开展MLF操作共5,510亿元人民币，当月末，MLF余额为35,728.00亿元人民币。2月有两笔MLF到期，除今日到期1,515亿元外，还有535亿元MLF将于本周日（19日）到期。
另据路透统计，本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期，此外，央行1月20日称通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应落在本周。
中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200亿元，28天期500亿元，利率继续持稳。据此计算，单日净回笼1,400亿元。（完）
(发稿 边竞/侯向明；审校 乔艳红)
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