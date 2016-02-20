财经洞察：公开市场“天天见”是中国央行货币政策调控走向成熟的标志

路透香港2月19日 - 中国央行本周四宣布公开市场业务操作将“天天见”，不仅使饱受金融动荡折磨的投资者们吃下一颗定心丸，也标志着中国货币政策调控已正式走向成熟。

中国央行公开市场业务操作最早于1996年启动，此举被认为是中国货币政策调控历史上一个具有重要意义的开端。此后20年间，公开市场经历过暂停交易、重启交易、一周一次到一周二次，以及正/逆回购、央票发行及SLO工具的各种变化，见证的是一个大国央行在货币政策调控进程中的不断成长。

特别是对刚刚经历过全球市场剧烈波动的投资者来说，这次公开市场"天天见"制度的完善，将更加有利于决策层和投资者们共同应对当下市场流动性所面临的复杂形势。

“再也不用担心中国市场因为国际市场的波动而出现异常情况了，真是世上只有妈妈好啊！”有交易员则戏称。中国交易员乐把中国央行称作“央妈”。

中国农业银行金融市场部副总经理杨德龙也表示，本次公开市场操作制度的调整将使中国央行对于资金市场的调控更为及时、准确和灵活。同时，公开市场操作频率的提高，也将有利于熨平之前操作间歇的流动性短期波动，平滑市场流动性。

他还认为，此举也令央行获取资金市场的信息更为有效，从而使央行更加准确做出判断并灵活采取前瞻性对策。

中国央行本周四宣布，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告》予以说明。

**利率传导机制更加完善**

利率市场化背景下，培育新的政策利率同时疏通利率传导机制是央行目前主要着眼点。正逆回购是重要的政策利率，因此，通过公开市场的操作，将有利于央行政策利率的意图传导。

“此举将增加市场对于政策利率的敏感性，有利于完善利率走廊调控机制。”杨德龙称。

而在稳健货币政策的总体要求下，提高公开市场操作频率也利于央行加强对资金市场的预调微调。

以刚刚过去的中国春节前的货币市场为例， 人民币汇率贬值压力的背景下，中国央行首度尝试天天进行公开市场业务操作，在MLF等其他工具的辅助下，力保中国货币市场短端利率维持在低位。

兴业银行首席经济学家鲁政委就指出，目前人民币汇率波动加大、外汇占款变化也比较明显，每个交易日都可以开展公开市场操作，对于保证市场利率更加平稳具有重要意义。（完）