近期境外央行等机构增加境内人民币债券资产配置--中国央行微博

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月27日 - 中国人民银行官方微博周二称，近期一些国际金融组织、境外央行等境外央行类机构和金融机构增加境内人民币债券资产的配置，中国银行间债券市场相关服务机构将继续提供便利。
2016年10月1日，人民币将正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子。
早在2005年，就有国际开发机构和境外非金融机构获准在中国银行间债券市场发行人民币债券，但去年起，中国央行中国债券市场的开放步伐开始加快，今年年初起更是出台一系列实质性措施加速放开境内债券市场。
中国央行2月末称，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程。4月发布境外央行类机构投资中国银行间债券市场和外汇市场业务流程，对两类投资都没有额度限制。今年5月，上海清算所发布自贸区跨境债券业务细则。
中国央行6月发布2015年年报，并以专栏形式介绍了中国债券市场对外开放进程。央行指出，截至2015年末，共有292家境外机构投资银行间债券市场，总投资额度1.98万亿元；境外机构持有境内人民币债券余额7,517.06亿元。
中国银行间市场交易商协会（NAFMII）执行副会长兼秘书长谢多6月表示，中国债券市场潜力仍巨大，未来进一步开放的方向不会改变；目前国内债市仍面临境外投资者投资比例较低、持有品种集中等问题，仍需加强制度建设，研究解决资本流动和会计审计等障碍。
而法兴银行亚太区债券资本市场主管莫乐涵本月月初称，尽管中国国内的债券市场在逐渐对境外机构开放，但由于缺乏较成熟的掉期市场，境外机构难以对冲风险，目前很多境外机构对中国债券市场仍持观望态度。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。