近期境外央行等机构增加境内人民币债券资产配置--中国央行微博

路透北京9月27日 - 中国人民银行官方微博周二称，近期一些国际金融组织、境外央行等境外央行类机构和金融机构增加境内人民币债券资产的配置，中国银行间债券市场相关服务机构将继续提供便利。

2016年10月1日，人民币将正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子。

早在2005年，就有国际开发机构和境外非金融机构获准在中国银行间债券市场发行人民币债券，但去年起，中国央行中国债券市场的开放步伐开始加快，今年年初起更是出台一系列实质性措施加速放开境内债券市场。

中国央行2月末称，进一步放开境外机构投资者投资银行间债券市场，引入更多符合条件的境外机构投资者，取消额度限制，简化管理流程。4月发布境外央行类机构投资中国银行间债券市场和外汇市场业务流程，对两类投资都没有额度限制。今年5月，上海清算所发布自贸区跨境债券业务细则。

中国央行6月发布2015年年报，并以专栏形式介绍了中国债券市场对外开放进程。央行指出，截至2015年末，共有292家境外机构投资银行间债券市场，总投资额度1.98万亿元；境外机构持有境内人民币债券余额7,517.06亿元。

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）执行副会长兼秘书长谢多6月表示，中国债券市场潜力仍巨大，未来进一步开放的方向不会改变；目前国内债市仍面临境外投资者投资比例较低、持有品种集中等问题，仍需加强制度建设，研究解决资本流动和会计审计等障碍。

而法兴银行亚太区债券资本市场主管莫乐涵本月月初称，尽管中国国内的债券市场在逐渐对境外机构开放，但由于缺乏较成熟的掉期市场，境外机构难以对冲风险，目前很多境外机构对中国债券市场仍持观望态度。（完）