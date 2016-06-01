P2P等网络借贷的优势在于信息中介 非信用中介-中国央行官员

路透上海6月1日 - 中国央行调查统计司司长盛松成最新文章指出，P2P等网络借贷偏离信息中介职能，转向信用中介发展是大量P2P平台停业跑路的主要原因；传统金融与互联网金融并不相互排斥，而是传承与创新的关系。

据路透获得的盛松成文章认为，金融的本质是资金融通，金融机构在其中起中介桥梁作用，这一中介作用可划分为两类：一是信息中介，二是信用中介。前者是为资金供需双方提供信息，解决信息不对称问题。后者则是金融中介机构在资金融通过程中，以自身作为信用的担保，保证出资人的本金和利息安全，承担起控制贷款风险的职责。

“P2P等网贷的优势恰恰在于其信息中介职能方面。”他表示，P2P利用其大数据和网络平台优势，让资金供需双方直接对接，可以减少中间环节、提高效率、降低成本，由此弥补传统金融的不足。但在信用中介职能方面，P2P目前还远远不如传统金融。

具体而言，首先是风险信息的不完备。大数据仅涵盖线上数据，线下数据的获取主要还得靠传统手段，而P2P所面对的贷款人往往都是小微企业或个人，针对这部分群体的征信体系还远未完善，经营效益、信用风险等关键信息难以获取。

其次是风险控制手段不如传统金融。目前大部分P2P风险控制所依靠的房产抵押、风险调查等手段与传统金融所采用的手段大同小异，而风险控制程度远不如传统金融，甚至有些平台将风险调查外包，这无疑加大了运营成本。

此外，P2P平台的风险补偿能力严重不足。目前中国商业银行的贷款拨备率高于3%，拨备覆盖率高于150%，这些准备金来源于银行长期的税前利润积累。目前一些P2P平台所设立的风险保证金，比例一般为贷款金额的1%，而平台的客户群信用风险远高于传统金融的客户群，其风险保证金远不足以覆盖风险，更何况保证金的到位情况还存在监管缺失的问题。

他指出，目前不少平台变相非法集资、开展资金池业务、进行自融和担保等，还有些平台将融资项目期限错配或将资产打包，利用资金池直接或变相开展信贷和理财等金融业务，这些都容易造成平台风险不断积聚，最终导致资金链断裂。

在风险频发、监管趋严的背景下，网贷行业正面临新一轮洗牌。盛松成认为，平台数量会大幅减少，但一些优质平台将脱颖而出。一些平台将回归信息中介职能，在更细分的市场上，如小额消费信贷等领域，寻求生存空间，这类似于欧美等国的lending club模式。中国目前大部分承担信用中介职能的平台将会被淘汰，仅有小部分承担一定信用中介职能的优势平台能够生存下来。

他并分析，为使P2P平台真正成为信息中介，需要有更多的能够保障投资者资金安全的措施，如第三方资金托管、信用体系建设、平台不能设资金池和期限错配等等。

在风险监测方面，P2P风险监测的重点，除了平台本身外，应该是资金运用端。P2P资金来源端信息透明，风险较小，其风险绝大部分来自于资金运用端。要有效监测P2P风险，应重点监测平台风险和借款人及借款项目风险。

同时，虽然网贷统计、运用端统计非常重要和急迫，但目前开展网贷行业统计监测工作存在较大难度。央行已与中国互联网金融协会一同建立了主要基于来源端的总量统计，个别信息涉及到运用端，计划分期分批先从协会会员单位开始统计，直至全部会员，条件允许的情况下，将扩展到全部网络借贷平台。从依法统计来看，央行将尽快与国家统计局联合发文，取得对所有互联网企业采集数据的合法权利。

盛松成此前已发布文章表示，互联网金融行业各业态中网络借贷行业风险较大，而网贷行业风险监测的重点应该是资金运用端；近期央行将加快研究和出台统计标准，立足于资金运用端统计，制定切实可行的按交易对象的统计制度，并尽快推广落实数据采集。（完）