人行副行长：社会融资规模低估了实体经济融资总量

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海7月22日 - 中国人民银行副行长潘功胜表示，目前的社会融资规模低估了金融机构对实体经济融资的总量，一行三会(央行、银监会、证监会、保监会)建立新的协调机制已被国务院批复，新的协调方式还在运转中。
中国证券报周一引述潘功胜指出，金融市场交易模式的改变，金融交易链条的拉长，对社会融资规模的数字产生了很大影响；而新金融的发展降低了货币供应量的可监测性，对货币政策的传导机制和利率市场化的推进都产生了较大影响。
他并谈到，由于新金融发展的形式多元，信用创造的渠道多样，流动性特征的不同，很难直接和间接、准确地衡量新金融业态的信用创造对货币供应的影响。新金融的发展增强了货币政策传导渠道的复杂性，使中央银行通过调控商业银行准备金，进而调控流动性的意图可能被弱化。
他还透露，目前央行正在启动金融业综合统计体系的建设,希望通过金融综合统计体系的建设，编制出中国整体金融业的资产负债表。
中国央行上周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。（完）
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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