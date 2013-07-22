人行副行长：社会融资规模低估了实体经济融资总量

路透上海7月22日 - 中国人民银行副行长潘功胜表示，目前的社会融资规模低估了金融机构对实体经济融资的总量，一行三会(央行、银监会、证监会、保监会)建立新的协调机制已被国务院批复，新的协调方式还在运转中。

中国证券报周一引述潘功胜指出，金融市场交易模式的改变，金融交易链条的拉长，对社会融资规模的数字产生了很大影响；而新金融的发展降低了货币供应量的可监测性，对货币政策的传导机制和利率市场化的推进都产生了较大影响。

他并谈到，由于新金融发展的形式多元，信用创造的渠道多样，流动性特征的不同，很难直接和间接、准确地衡量新金融业态的信用创造对货币供应的影响。新金融的发展增强了货币政策传导渠道的复杂性，使中央银行通过调控商业银行准备金，进而调控流动性的意图可能被弱化。

他还透露，目前央行正在启动金融业综合统计体系的建设,希望通过金融综合统计体系的建设，编制出中国整体金融业的资产负债表。

中国央行上周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。（完）

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。