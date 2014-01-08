人行官员称应由市级政府自主发债

路透北京1月8日 -中国央行副行长潘功胜称，要改变由上级政府代为发债的做法，使发债主体和偿债主体相一致。未来市政债的发行，主要应该由市级政府，让真正使用资金的城市与省会城市，地级市或者是县级市来自主发债。

新华社周二晚间引述潘功胜表示，在当前和未来很长一段时间里，中国城镇化建设需要大规模的资金，有必要建立一个市场化、规范化，能够满足城镇化发展的融资机制。需更有一个更加市场化的融资方式，来取代以前土地财政为主的融资模式，构建一个更加规范、透明的地方政府的融资机制。

“应该是谁承担还债责任，就由谁来发债。”潘功胜称。

他表示，近些年来，地方政府通过融资平台贷款的方式进行变相融资，负债快速增长。而在相关部门要求银行严格控制融资平台的信贷管理后，地方政府从通过银行渠道转向通过“影子银行”的方式来获得融资，融资成本不断增加，也进一步加剧了债务的负担。

同时，要健全长期的投融资机制，加快发展多层次的资本市场。

潘功胜表示，要通过制度创新扩大资本市场的对内对外开放，在公司税收等方面健全相关的激励机制。减少对“影子银行”融资的依赖。在市政债的投资主体方面，应鼓励当地人投资本地的市政债，以便更好地监督资金的使用，防范地方政府的道德风险。

此外，潘功胜认为，建立市场化、规范化的地方政府融资机制，还需要强化地方政府的财政纪律约束，健全金融市场的约束，强化信息披露和市场化的竞价机制，健全评级体系等。同时，要加快政府职能转变，使政府的行为真正回归到宏观调控和维护公平竞争、推动可持续发展当中去。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。