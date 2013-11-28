潘功胜：进一步推进利率市场化改革仍面临一些约束因素

路透北京11月28日 -中国央行副行长潘功胜日前表示，进一步推进利率市场化改革仍面临一些约束因素，特别是利率市场化与商业银行资本充足性及金融市场结构之间存在密切的关联，是利率市场化过程中需要考虑的宏观因素之一。

央行网站周四援引他在中国金融会计学会2013年学术年会上的讲话称，发展资本市场、扩大直接融资可以有效降低中国经济增长对商业银行资金供给的依赖程度，有效分散风险;同时，社会融资渠道多元化也为商业银行拓宽外源性融资渠道创造条件。

他并指出，进一步推进利率市场化改革的基本思想是：坚持以建立健全由市场供求决定的利率形成机制为总体改革方向，完善市场化的利率体系和利率传导机制，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，提高中央银行利率调控能力，增强宏观调控的有效性，稳妥有序推进利率市场化改革。

他提到，利率是资金的价格，其形成机制的优化直接关系到资金的配置效率。通过推动利率市场化改革，让市场在利率的形成和变动中发挥决定性作用，有助于实现金融体系与实体经济的良性循环。

近年来，中国的利率市场化改革稳步推进并取得重要进展，货币市场利率、债券市场利率、外币存贷款利率先后实现市场化，人民币贷款利率管制也全面放开，目前仅保留对人民币存款利率的上限管理，市场机制在利率形成中的作用显着增强。（完）

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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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