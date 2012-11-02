小贷增长达标的中小金融机构可享较低存准率--人行副行长

路透上海11月12日电---中国证券报周五引述人民银行副行长潘功胜表示,为强化货币政策针对性,央行对达到"小企业信贷增速高於全部贷款增速、增量高於上年同期"要求的中小金融机构,执行较低的存款准备金率.

潘功胜在一会议上并称,"央行在执行差别准备金率动态调整政策过程中,将银行支持小企业和‘三农’情况作为重要依据."

目前中小银行、农村合作银行、农村信用社存款准备金率分别比大型金融机构低2个、5.5个和6个百分点.

潘功胜指出,今後一个时期,要强化健全金融体系.因以大银行为主的微型金融供给模式已不能满足小微企业需求,还需微型金融组织参与.在此情况下,应放宽对微观金融组织股东资格、区域和额度限制,探讨由民资创设小微金融机构有效途径.

此外,他还表示,要加快建立存款保险制度,实现有序退出;对民间借贷行为应依据一般民商法加以规范,借鉴温州金融改革建立信贷登记系统的一些有效办法,促使民间金融"阳光化".

今年以来央行两次下调了法定存款准备金率,每次0.5个百分点,最新比例为20%.此外,亦两次下调基准利率.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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