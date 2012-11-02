小贷增长达标的中小金融机构可享较低存准率--人行副行长

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透上海11月12日电---中国证券报周五引述人民银行副行长潘功胜表示,为强化货币政策针对性,央行对达到"小企业信贷增速高於全部贷款增速、增量高於上年同期"要求的中小金融机构,执行较低的存款准备金率.
潘功胜在一会议上并称,"央行在执行差别准备金率动态调整政策过程中,将银行支持小企业和‘三农’情况作为重要依据."
目前中小银行、农村合作银行、农村信用社存款准备金率分别比大型金融机构低2个、5.5个和6个百分点.
潘功胜指出,今後一个时期,要强化健全金融体系.因以大银行为主的微型金融供给模式已不能满足小微企业需求,还需微型金融组织参与.在此情况下,应放宽对微观金融组织股东资格、区域和额度限制,探讨由民资创设小微金融机构有效途径.
此外,他还表示,要加快建立存款保险制度,实现有序退出;对民间借贷行为应依据一般民商法加以规范,借鉴温州金融改革建立信贷登记系统的一些有效办法,促使民间金融"阳光化".
今年以来央行两次下调了法定存款准备金率,每次0.5个百分点,最新比例为20%.此外,亦两次下调基准利率.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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