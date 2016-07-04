中国考虑成为巴黎俱乐部正式成员--中国央行官员

路透巴黎7月1日 - 中国央行的一位高层官员上周五表示，中国正在考虑成为巴黎俱乐部的正式成员，加强与其他债权国的合作。

法国财长萨潘(Michel Sapin)在2月邀请中国成为巴黎俱乐部的正式成员。巴黎俱乐部是一个非正式组织，办公地点在法国财政部，专门为负债国和债权国提供债务安排。

中国拥有巴黎俱乐部的观察国家地位，但不像该组织的21个成员国那样参与债务重组协商。韩国在上周五成为巴黎俱乐部的正式成员。

中国人民银行副行长张涛在巴黎俱乐部60周年庆典上表示，“要不要成为正式成员，这是我们一直在问自己的问题，我们目前正在寻找解决方案。”

该俱乐部在解决1980年代拉丁美洲债务危机，以及1990年代前苏联国家债务重组中发挥了关键作用。

虽然该组织自1956年成立以来已处理了5,830亿美元债务，但在最近几年除了参与阿根廷和古巴债务重组外，一直没能参与其他重大债务重组案。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德也在这次会议上表示，随着中国和巴西等部分新兴市场成为大债权国，巴黎俱乐部应该吸收更多国家加入。(完)