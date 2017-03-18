中国央行加强支付监管 对行业乱象及违法行为保持高压态势--副行长

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透北京3月17日 - 中国央行副行长范一飞周五表示，坚决守住支付领域不发生系统性风险的底线，继续加大监管力度，保持对各类市场乱象和违法违规行为的高压态势，防止市场乱象反弹。
央行网站新闻稿援引其在2017年支付结算工作电视电话会议讲话并称，央行将持续完善支付行业顶层设计，推进各项制度落地生根；不断优化基础设施布局，提升央行支付服务水平。
范一飞指出，当前支付行业发展面临新的形势和变化，一方面，技术进步对支付行业的影响程度不断加深，既要提前预判做好应对，也要及时掌握并使用新技术来提升监管水平；另一方面，支付领域合规风险、操作风险、经营风险、业务连续性风险等风险因素不容忽视。
他此前在两会记者会上表示，非银支付行业主要存在供大于及过度竞争的问题；此外，还存在消费者个人隐私特别是关于支付的敏感信息被泄露，以及备付金被挪用的情况，如有些机构把客户的备付金拿来炒房、炒股票，甚至用于个人赌博，最后导致损失。（完）
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(发稿 马蓉；审校 张喜良)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。