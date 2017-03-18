中国央行加强支付监管 对行业乱象及违法行为保持高压态势--副行长

路透北京3月17日 - 中国央行副行长范一飞周五表示，坚决守住支付领域不发生系统性风险的底线，继续加大监管力度，保持对各类市场乱象和违法违规行为的高压态势，防止市场乱象反弹。

范一飞指出，当前支付行业发展面临新的形势和变化，一方面，技术进步对支付行业的影响程度不断加深，既要提前预判做好应对，也要及时掌握并使用新技术来提升监管水平；另一方面，支付领域合规风险、操作风险、经营风险、业务连续性风险等风险因素不容忽视。

他此前在两会记者会上表示，非银支付行业主要存在供大于及过度竞争的问题；此外，还存在消费者个人隐私特别是关于支付的敏感信息被泄露，以及备付金被挪用的情况，如有些机构把客户的备付金拿来炒房、炒股票，甚至用于个人赌博，最后导致损失。（完）