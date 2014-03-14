人行称暂停支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品和面对面支付服务

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京3月14日 -中国人民银行支付结算司副司长周金黄周五称，央行日前下发了关于暂停支付宝公司线下条码（二维码）支付等业务意见函，对支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品和条码（二维码）支付等面对面支付服务暂停。
新华社援引周金黄表示，与传统业务相比，包括二维码支付、虚拟信用卡在内的创新业务，涉及到不少新的技术、新的流程和新的识别技术，一些方面目前的既有规则并未涵盖，存在一定风险隐患，央行需要对此有进一步研究。
“是‘暂停’而不是市场传言的‘叫停’。”他称。
三位消息人士周五称，中国央行支付结算司已下发文件，要求支付宝、财付通等第三方支付机构立即暂停线下二维码支付业务、虚拟信用卡有关业务。
报导称，央行这份通知认为，线下条码（二维码）支付突破了传统受理终端的业务模式，其风险控制水平直接关系到客户的信息安全与资金安全。虚拟信用卡突破了现有信用卡业务模式，在落实客户身份识别义务、保障客户信息安全等方面尚待进一步研究。
周金黄表示，此前曾接到一些消费者的投诉，有些用户在二维码支付过程中，出现了信息和资金被盗取的问题。暂停的虚拟信用卡业务主要是指中信银行601998.SS 0998.HK 与阿里巴巴和腾讯(0700.HK)的相关合作。
他并称，央行对金融创新一直持鼓励态度，暂停相关业务主要是出于对保护消费者权益和风险防控等方面的考虑，意在更好地促进互联网金融行业的健康发展。
支付宝为中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下第三方支付机构，财付通是中国互联网巨头腾讯旗下的第三方支付机构。近期财付通透过微信红包、嘀嘀打车车费优惠等途径，吸引大量微信用户开通微信支付。（完）
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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