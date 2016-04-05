中国央行：去年四季度非现金支付金额环比增5.49% 票据业务续呈下降趋势

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京4月5日 - 中国央行周二表示，去年四季度全国办理非现金支付业务金额环比增长5.49%；电子商业汇票系统贴现、转贴现业务迅猛增长；但票据业务继续呈下降趋势。
中国央行网站公布的去年四季度支付体系运行总体情况显示，去年第四季度，全国办理非现金支付业务笔数环比增长7.71%。
报告指出，四季度票据业务继续呈下降趋势，全国共发生票据业务0.96亿笔，金额57.06万亿元人民币，同比分别下降32.11%和16.51%。不过，同期电子商业汇票系统贴现、转贴现业务迅猛增长。
报告称，第四季度，电子商业汇票系统出票金额同比增长65.43%；贴现金额同比增长138.67%；转贴现金额同比增长392.99%。
在银行卡方面，报告显示，四季度，银行卡人均消费金额达10,633.78元，同比增长20.17%；截至第四季度末，信用卡授信总额为7.08万亿元，同比增长26.43%。
此外，四季度，信用卡逾期半年未偿信贷总额380.27亿元，环比下降1.06%，占信用卡应偿信贷余额的1.23%，占比较第三季度末下降0.09个百分点。
在新兴支付方式上，报告并指出，四季度，移动支付业务笔数和金额同比分别增长244.74%和208.28%；同期，非银行支付机构处理网络支付业务笔数和金额同比分别增长101.47%和102.83%。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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