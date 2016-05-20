张涛升任中国央行副行长 IMF工作背景引发接替朱民猜想

中国人民银行条法司司长张涛最新被提升为央行副行长。由于此前张涛曾在国际货币基金组织（IMF）有过长达三年的工作经历，业内人士猜测他将接任IMF现任副总裁朱民的职位。张涛加入央行之前，曾在世界银行和亚洲开发银行陆续担任经济学家和高级经济学家，自2004年起任职于中国人民银行。朱民2011年7月出任IMF副总裁，任期五年，为首位进入IMF高层的中国人。路透