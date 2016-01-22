中国央行：下周起全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩至四个自贸区（更新版）

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路透北京1月22日 - 中国央行周五称，自下周一（25日）起，面向27家金融机构和注册在上海、天津、广州、福建四个自贸区的企业扩大本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点。此举有助于逐步统一境内企业和金融机构境外借款的政策差异。

央行网站刊登新闻稿指出，对试点金融机构和企业，中国央行和国家外汇管理局不实行外债事前审批，试点金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。下一阶段将根据扩大试点情况及政策效果，择机在全国范围推行。

“中国人民银行可根据宏观调控需要设置和调节相关参数，对金融机构和企业的跨境融资进行逆周期调节，使跨境融资水平与宏观经济热度、整体偿债能力和国际收支状况相适应，控制杠杆率和货币错配风险，防范系统性金融风险。”央行新闻稿指出。

央行发布关于扩大全口径跨境融资宏观审慎管理试点的通知指出，本通知适用的试点企业仅限非金融企业，且不包括政府融资平台和房地产企业。试点企业和试点金融机构开展跨境融资按风险加权余额不得超过上限。

通知并指出，央行可根据宏观金融调控需要和业务开展情况，对不纳入跨境融资风险加权余额计算的业务类型进行调整，必要时可允许试点企业和试点金融机构某些特定跨境融资业务不纳入跨境融资风险加权余额计算。

通知称，试点企业和试点金融机构的跨境融资签约币种、提款币种和偿还币种须保持一致。本外币跨境融资包括试点企业和试点金融机构以本币和外币形式从非居民融入的资金，涵盖表内融资和表外融资。

跨境融资风险加权余额上限的计算：跨境融资风险加权余额上限=资本或净资产*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数。

试点金融机构办理跨境融资业务，应在本机构跨境融资风险加权余额处于上限以内的情况下进行。如跨境融资风险加权余额低于上限额，则试点金融机构可自行与境外机构签订融资合同。

央行指出，2015年2月上海自贸区开始试点全口径跨境融资宏观审慎管理，取得了较好效果，积累了可复制可推广的经验，扩大试点的条件已经成熟。（完）

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