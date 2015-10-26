中国央行: 此次降息降准都是很传统的、常规的货币政策措施 并不是QE

路透北京10月26日 - 中国央行周一表示，此次降息降准显然都是很传统的、常规的货币政策措施，并不是QE。中国尚未面临“零利率”的约束，名义利率水平仍在“零”之上，此外存款准备金率也相对较高，因此当前在需要增大货币政策支持力度的时候，利率工具及准备金率工具都有使用空间，降准措施也不直接扩大央行的资产负债表，不属于非常规的QE措施。

央行网站刊登新闻稿称，此次放开存款利率上限，标志着中国的利率管制已经基本放开，改革迈出了非常关键的一步，利率市场化进入新的阶段。今后，央行仍将在一段时期内继续公布存贷款基准利率，作为金融机构利率定价的重要参考，待市场化的利率形成、传导和调控机制建立健全后，将不再公布存贷款基准利率。

同时，央行还将通过发挥好市场利率定价自律机制的作用、进一步完善宏观审慎管理、督促金融机构提高自主定价能力等方式，引导金融机构科学合理定价，维护公平有序的市场竞争秩序。

央行称，中国利率市场化核心就是要建立健全与市场相适应的利率形成和调控机制，提高央行调控市场利率的有效性。在此过程中，央行的利率调控将更加倚重市场化的货币政策工具和传导机制。

具体而言，就是要构建和完善央行政策利率体系，以此引导和调控整个市场利率。同时，加快培育市场基准利率和收益率曲线，使各种金融产品都有其市场定价基准，在基准利率上加点形成差异化的利率定价。

央行并解释称，本次降息主要是需要通过适当下调名义利率来使实际利率回归合理水平，促进社会融资成本进一步降低，加大金融支持实体经济的力度；而降准则主要是应对外汇占款减少所产生的流动性缺口，满足经济增长对流动性的正常需要。

中国央行周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。（完）