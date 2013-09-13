人行应尽快从传统数量调控为主向价格调控转化--官员

路透上海9月13日 - 中国人民银行调查统计司副司长徐诺金撰文称，货币政策或中央银行的作用绝不是简单的要求中央银行放开货币龙头，而是稳定货币环境，稳定市场预期，未来应加快推进金融改革，尽快从传统的数量调控为主向价格调控转化。

周五刊登在上海证券报上的文章称，货币政策或中央银行在投资预期引导中的作用很大，未来要通过利率市场化、汇率形成机制改革、完善价格调控的传导机制，使信贷和金融搞活与货币政策稳健尽快协调起来，真正做到“货币管住、金融搞活”。

徐诺金指出，货币环境越稳定，越有利于金融创新和搞活金融。因此，扩大投资、稳定投资与中国稳健的货币政策是一致的，不矛盾的。不能把稳健的货币政策的实施与货币信贷的调控等同起来，尤其是与信贷规模的控制等同起来。

他认为，若简单地通过控制信贷，左右金融机构的信贷投放及投向，去实现自己的货币政策目标，未来实体经济运行中的储蓄与投资问题，就很容易演变成货币龙头是否打开的问题，中央银行在其中就很容易承担上自身本不该承担的责任和误会。

中国国务院总理李克强最新表示，在货币政策方面，即使货币市场曾出现短期波动，但中国保持定力，不畏艰险，既不放松也不收紧银根。且在财政政策上，坚持不扩大赤字，而是调整支出结构，压缩行政开支，加快支出进度。

他并指，未来中国将继续推进金融领域的市场化改革和开放，包括利率的市场化、资本市场的多元化发展、人民币资本项目下的可兑换，以及建立存款保险制度。

**优化投资**

徐诺金在文章中还提到，民间储蓄要向投资充分而高效的转化，也要求加快金融体制改革，搞活金融，搞活信贷，鼓励金融创新，充分发挥各种金融主体的积极性，运用多元化的融资渠道和各种高效的金融工具，去把储蓄供给与投资需求有效的匹配起来，使之更好地为促进经济发展和结构优化服务。

他还指出，当前最紧迫任务是用改革优化投资主体，目前中国的投资主体主要是以政府和国有企业为主，现在政府已有条件地进行了一些改变，如尽量减少政府投入，最大限度动员和利用民间投资，鼓励和引导民间投资向实体经济和公共领域转化等；但从国情特点来看，政府和国企投资可能还要在相当时期维持相当比重。

文章数据显示，2002-2012年，以政府和国有为主的投资占总投资的58.7%，而民间投资仅为41.3%。从投向来看，投资主要投向了房地产、铁路、公路等基础设施建设领域，占44.6%，而制造业尤其是先进制造业的投资比例偏低，科技、教育、环保、医疗等方面的投入更是不足。从地区结构来看，投入城市的占75.5%，而投入面积大、人口占比大的农村少，仅占22.2%。

文章还提出要让市场发挥基础性作用，新一届政府提出的简政放权，就是要处理好政府与市场、政府与社会的关系，把该管的事务管好，把该放的权力放掉。(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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