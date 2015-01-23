人行：稳健货币政策更加注重松紧适度 完善货币政策框架

软银集团称向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元
路透东京5月12日 - 软银集团在一份业绩声明中表示，已同意向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元，或5,500亿日圆。
路透北京1月23日 - 中国人民银行周五称，2015年继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调。2015年中国将大力推进金融改革开放，防范化解各类风险。
中国央行在国新办吹风会提供的新闻稿指出，从中长期看，要健全支持实体经济可持续发展的金融市场和机构体系，完善更加稳健、平衡、有效的宏观调控体系和货币政策框架；建立健全高效、前瞻、专业化和市场友好的监管体制。（完）
(发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 黄凯)
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路透东京5月12日 - 软银集团在一份业绩声明中表示，已同意向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元，或5,500亿日圆。
路透北京5月12日 - 中国国家主席习近平和美国总统特朗普会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。
路透北京5月12日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，中美经济合作百日计划不是一方对另一方简单的让利计划，是合作的计划；未来中美双方要在更加宽阔广泛的领域加强政策协调。