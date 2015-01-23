版本:
中国
中国财经 | 2015年 1月 23日 星期五 10:50 BJT

人行：稳健货币政策更加注重松紧适度 完善货币政策框架

路透北京1月23日 - 中国人民银行周五称，2015年继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调。2015年中国将大力推进金融改革开放，防范化解各类风险。

中国央行在国新办吹风会提供的新闻稿指出，从中长期看，要健全支持实体经济可持续发展的金融市场和机构体系，完善更加稳健、平衡、有效的宏观调控体系和货币政策框架；建立健全高效、前瞻、专业化和市场友好的监管体制。（完）

(发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐