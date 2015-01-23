人行：稳健货币政策更加注重松紧适度 完善货币政策框架

中国央行在国新办吹风会提供的新闻稿指出，从中长期看，要健全支持实体经济可持续发展的金融市场和机构体系，完善更加稳健、平衡、有效的宏观调控体系和货币政策框架；建立健全高效、前瞻、专业化和市场友好的监管体制。（完）