人行称新货币工具不会取代存准 业内表示降准更利于货币创造

路透北京1月23日 - 中国央行副行长潘功胜周五表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。对此业内人士称，相对定向工具，降准更利于货币创造；而央行近期对于货币宽松的谨慎表态重在预期管理。

“降低准备金率对于银行信贷投放选择是无差异化的，但新的货币政策工具是定向的，必然会有信号作用，对信用创造带来影响。”兴业证券首席宏观分析师王涵称。

招商证券银行业分析师邹添杰表示，定向宽松的方式虽然能提供基础货币，但货币乘数上不去，M2的增速难以达到目标。

近期中国央行对于全面货币宽松表态谨慎，多次表示无意过度放水，并通过定向调控保持流动性合理充裕。

中国央行货币政策司司长张晓慧近日撰文称，货币政策总体应保持审慎和稳健，在基础条件出现较大变化时适时适度调整，防止经济出现惯性下滑，同时也要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。

对此，王涵指出，降低社会融资成本还是有降准的必要，央行不想透露宽松信号，主要是担心宽松预期会加速鼓励资金流向扭曲，从而压缩后期的货币政策操作，这也是为什么过去半年货币政策都是在想不到的时候出来。

中国央行周四在公开市场进行了500亿元人民币的逆回购操作，期限七天，中标利率3.85%；此外，央行近日续做了中期借贷便利（MLF）2,695亿元人民币，并新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。

**欧元QE缓解资本外流**

潘功胜在今日举行国新办吹风会上并指出，欧央行推出新一版的量化宽松（QE）政策有利于中国的出口，欧央行新一版QE与美国QE正常化或对人民币汇率形成下行压力。

欧洲央行周四宣布,将在今年3月到明年9月底之间购买公债。这意味着到明年9月，新的量化宽松计划将会印钞超过1万亿欧元。

“欧央行QE将增加全球流动性，利率和经济增速相对较高的中国将成为国际资本仅次于美国的第二大目的地，这将在一定程度上缓解中国因美元走强而面临的资本外流压力。”农行战略规划部分析师付兵涛认为。

此外，他表示，欧央行QE将进一步削弱其第二大国际货币的地位，而中国由于汇率相对稳定、经济增速较高以及经济规模提升，将得到更多国际投资者的认可和接受，人民币国际化面临新机遇。

对于出口的影响，付兵涛称，如果欧央行QE能够促进欧元区经济复苏，那么长期看，将有利于中国对欧元区出口增长。

潘功胜谈及存款保险时指出，按规定履行相关审批程序之后，存款保险制度可能将会付诸实施，并会很快由起步时的单一费率过渡到差别费率。

中国国务院法制办去年发布存款保险条例征求意见稿，规定存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。

**不良率上升或为策略**

对于当年银行面临的资产压力，中国银监会副主席王兆星称，中国的银行不良贷款水平有上升压力，整个金融体系的风险仍可控。

他介绍，截止2014年12月末，中国银行业金融机构不良贷款率为1.64%，商业银行不良贷款率为1.29%。

邹添杰认为，银行年底不良贷款集中确认的因素比较大，当然经济下行也是一个原因；拨备覆盖率的下降也源于不良贷款的上升，计提拨备的节奏还是比较平稳。

华泰证券银行业分析师林博程表示，银行截至去年低的不良率有点超预期，其中可能一些非上市的小银行为了所得税的优惠有些财务上的策略考虑；也和一些区域性城商行和农商行不良贷款增长比较严重有关。

截至四季度，商业银行拨备覆盖率保持在230.5%的较高水平。银监会此前公布的监管指标显示，商业银行去年三季度末不良贷款率已升至1.16%的四年高点。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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