中国央行在1-2月进一步放松货币政策的概率上升至70%-80%--野村

路透北京1月29日 - 根据国际投行野村提供的量化中国的货币政策研究报告称，目前货币政策信号指数显示，中国人民银行在1-2月通过传统政策工具（基准利率和/或存款准备金率）来放松货币政策的概率是50%-60%，远高于2014年11月该指数显示的38%的概率（当月央行降息）。

而如果将去年陆续推出的定向宽松货币政策考虑在内的话，央行在1-2月进一步放松货币政策的概率将上升至70%-80%，2014年11月时为60%。

以下为野村提供报告全文：

在执行货币政策时，中国人民银行采用了一系列量化和价格政策工具，从2014年开始辅以一些定向的宽松措施。但是，由于向市场传达的信息不明确，加之政策的实施时透明度不高，我们很难准确了解央行目前的货币政策立场，更不用说预测未来变化。

为了解决这个问题，我们根据央行的主要政策工具构建了货币政策指数(MPI)，以此来评估央行的货币政策立场。该指数可以帮助我们更好地理解央行是如何对一些经济指标的变化做出反应的，特别是对实际经济增长（如工业增加值）、CPI、资本流动、实际汇率变动和资产价格（房价和股价）波动。

在货币政策指数的基础上，我们根据概率模型进一步构建了货币政策信号指数(MPSI)，以此衡量未来货币政策放松或收紧的概率。目前货币政策信号指数显示，中国人民银行在1-2月通过传统政策工具（基准利率和/或存款准备金率）来放松货币政策的概率是50%-60%，远高于2014年11月该指数显示的38%的概率（当月央行降息）。

近期股票市场的持续上涨可能会让央行不太愿意通过传统政策工具放松货币政策，但是加强融资融券监管有助于缓解监管机构对流动性释放助长市场投机行为的担忧。

最近欧洲央行决定采取量化宽松计划。这进一步增大了人民币名义有效汇率的升值压力，或将抑制中国商品出口并增大反通胀压力，因此中国放松货币政策的可能性提高。

但是，风险是货币政策框架可能已经发生变化。由于担心重燃房地产和信贷热潮，监管机构可能不愿意通过下调基准利率或存款准备金率来释放强烈的政策放松信号，而是将定向宽松措施作为调控首选。

不过我们认为，定向宽松不足以消除房地产市场调整、高债务杠杆、以及亟需的结构性改革（长期利好但短期阵痛）等对经济增长带来的冲击。并且在我们看来，定向宽松政策对经济的作用也已显着减弱，即使定向政策支持的那些行业（例如小微企业）也没有获得明显助力。

如果通过传统货币工具来放松政策的这个时间窗口被错过，一旦未来经济增长大幅放缓并且濒临通缩，央行可能最终不得不采取力度更大的放松政策，经济或出现更大波动。（完）

(整理 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。