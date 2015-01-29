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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 29日 星期四 13:48 BJT

中国央行在1-2月进一步放松货币政策的概率上升至70%-80%--野村

国际投行野村提供的量化中国的货币政策研究报告称，目前货币政策信号指数显示，中国人民银行在1-2月通过传统政策工具来放松货币政策的概率是50%-60%，远高于2014年11月该指数显示的38%的概率。路透
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