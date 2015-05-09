人行：多种方式适度调整货币政策力度 完善抵押品框架

路透北京5月8日 - 中国央行周五称，要根据流动性供需、物价和经济形势等基础条件的变化适度调整货币政策力度，包括完善中央银行抵押品管理框架；目前，各类货币政策工具都有较大的空间，能够有效调节和供给流动性，无须以量化宽松的方式大幅扩张流动性水平。

央行在一季度货币政策执行报告称，要综合运用多种货币政策工具，加强和改善宏观审慎管理，优化政策组合，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

“经济下行压力加大令货币政策放松迫在眉睫，而国内猪肉价格和海外原油价格均处于低位，也弱化了对货币政策操作的约束。”浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳称。

中国首季经济增速创六年新低。随着宽松政策的不断推出，4月中国经济整体呈现企稳迹象。不过周五新公布的4月贸易数据低于预期，出口同比下降6.4%，进口同比降16.2%。

除了经济下行压力，其他基础条件的变化给货币政策操作提出要求。包括通胀低位徘徊，广义货币供应量增速低于目标，外汇占款趋势性少增，同业资金运用和表外融资减少。

为保持适度流动性和货币信贷合理增长，央行除了降准采取了多种操作。货币政策执行报告称，第一季度七天期逆回购操作利率下行30个基点至3.55%，并适时开展中央国库现金管理商业银行定期存款业务。

中国央行周五稍早时公布，4月通过中期借贷便利向大型商业银行、政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行等净投放中期基础货币650亿元人民币，中期借贷便利期末余额10,795亿元。

不过，政策执行报告同时指出，要继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。

中国人民银行上月决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施；自4月20日起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。

**完善抵押品框架**

央行货币政策执行报告表示，要针对金融深化和创新发展进一步完善调控模式，疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

“灵活运用各种货币政策工具，完善中央银行抵押品管理框架。”中国央行称。

对于完善抵押品框架管理，浦发银行金融市场部报告称，央行接受商业银行以地方债为抵押对于金融体系稳定和效率提升仍是有益的，这意味着商业银行仅承担低利率地方债的“过手方”，货币政策发挥了“准财政”功能。

此前路透报导，中国央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

曹阳认为，量化宽松并不拘泥形式，重在央行资产负债表的扩张；通过设置合理抵押品，央行可以自主投放基础货币，还可以高效解决地方债务存量和实体经济问题，还可以帮助商业银行缓解经营压力。

央行货币政策执行报告并表示，将继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节和结构引导作用，实好差别化住房信贷政策，继续支持居民家庭合理的住房消费。

年内二次降准至今，中国银行间市场流动性已极为充盈，央行公开市场操作连续第三周空窗。业内人士称，经济无明显起色，市场对未来政策仍抱有较强宽松预期。除降息、降准等“标准化”手段外，抵押补充贷款(PSL)亦有望大行其道。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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