分析：中国央行定向正回购不改宽松政策导向 经济仍需好的资金环境

作者 李宏薇

路透上海5月28日 - 中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，令沉寂数周的公开市场再回关注视野。业内人士认为，稳定经济增长仍需宽松的资金环境支持，央行此举只是因应机构需求解决资金淤积，并不代表其政策有收紧意图。

他们并称，央行还要继续引导社会融资成本下行，为稳定市场预期，短期内公开市场重启正回购的可能性和必要性不大，资金宽松局面亦不会轻易转变。

两位消息人士周四透露，中国央行近期向部分机构进行了定向正回购，期限包括七天、14天和28天；价格方面，以市场利率定价，操作规模估计超过千亿元人民币。

对此，北京一大型券商分析师认为，“钱太多没地方去，就算发正回购，也是说明资金松。不改变(宽松政策)预期。”

银行间资金市场短端资金价格在低位徘徊数日，其中隔夜品种CN1DRP=CFXS加权利率贴近1%，七天期CN7DRP=CFXS早已跌破2%。一年期ShiborSHICNY1YD=也创下约四年半新低。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮也表示，降低社会融资成本是央行工作重点之一，在经济没有出现好转前，宽松政策基调不会发生变化。

“低利率不是央行一直想实现的目标么，想各种方法降低资金成本。(央行)不会收紧，这和大的政策方向有冲突。”他指出。

当然，市场对突然出现的定向正回购，也有不同的解读。

华创证券债券分析师屈庆称，不论央行主动还是被动，定向正回购出现说明短期利率底部已经确定，可预见6月份到期MLF可能缩量甚至不续作，甚至出现再一次的定向正回购。

他并认为，定向正回购的出现可能具有拐点的意义。尽管短期内也不代表央行会收紧货币，但至少继续宽松的空间相当有限。如果资金利率底部确定，那么需要警惕大量在中短端品种上的杠杆，可能面临去杠杆的压力，进而对整体债券市场形成冲击。

公开市场常规操作方面，央行已连续六周空窗。因无逆回购和央票等到期，本周公开市场也是第五周既无资金投放亦无回笼。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/mak74w

**公开市场重启正回购必要性不大**

央行通过定向正回购清理资金淤积，业内人士多解读为不属于紧缩。因此短期内央行有必要继续保持流动性宽松局面，加之为稳定市场预期，公开重启正回购的必要性和可能性都不大。

上述券商分析师表示，央行“为避免(市场)误会，估计不太倾向公开正回购。”

央行最近一次正回购操作是在2014年11月25日，当天进行的50亿元14天期正回购中标利率3.20%。随后公开市场操作一直暂停至今年1月22日，但方向由正转为逆。

后续政策方面，刘东亮指出，降准等宽松政策仍有可能，惟频率上可能要视经济数据情况有所调整。

他解释说，目前资金宽松的很大一个因素是存量超万亿元的MLF，不过因其期限只有三个月，尚不足以刺激和支撑银行将资金投向贷款等更长期资产，因此通过降准释放长期可用资金，仍有必要。

自去年11月下旬起，中国央行已三次降息，两次降准。最近一次政策放松是5月初，下调基准利率，同时并放宽了存款利率上浮区间。

公开信息显示，4月央行通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行和股份制银行等净投放中期基础货币650亿元，MLF期末余额10,795亿元，期限均为三个月，利率均为3.5%。

在暂停近两个月以后，2015年1月22日央行公开市场启动逆回购操作。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

(审校 林高丽)

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