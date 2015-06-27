中国央行：将继续实施稳健的货币政策 营造中性适度的货币金融环境

路透北京6月27日 - 中国央行有关负责人在周六定向降准和降息后答记者问中称，将继续实施稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，加强和改善宏观审慎管理，优化政策组合，为经济结构调整和转型升级营造中性适度的货币金融环境。

央行网站刊登的新闻稿援引该负责人称，同时进一步完善调控模式，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，疏通货币政策传导渠道，提高金融资源配置效率，促进经济科学发展、可持续发展。

央行称，此次定向降准并结合下调存贷款基准利率，重点是要进一步增强货币政策优化结构的重要功能，推动经济平稳健康可持续发展，同时继续发挥基准利率的引导作用，促进降低社会融资成本。

进一步下调贷款利率可望继续引导实际贷款利率下行，同步下调存款利率，也有利于降低金融机构的筹资成本，带动各类市场利率和企业融资成本进一步下行。

央行并指出，银行体系流动性总体上较为充裕，并不需要普遍降低存款准备金率来提供流动性，定向降准的目的是为了增强金融机构支持“三农”、小微企业发展的能力，支持国民经济重点领域和薄弱环节。

中国人民银行决定，自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。