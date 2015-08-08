中国央行：稳增长政策效果已逐步显现 中期经济增长不靠强刺激

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月7日 - 中国央行周五称，一系列稳增长政策措施的效果已经逐步显现，价格涨幅低位企稳。央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，及时进行预调微调。从中期看，推动经济增长不靠强刺激，而是依靠改革创新来激发经济活力。
央行发布二季度货币政策执行报告并指出，金融创新和技术发展导致资产价格波动加大，增添经济金融领域潜在风险，要采取综合措施维护金融稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。
“短期来看，宏观调控经验更加丰富，一系列稳增长政策措施的效果已逐步显现，”报告并称，流动性整体充裕，市场利率低位稳定运行，社会融资成本继续下行，这些都有助于加大金融对实体经济的支持力度，支持就业和经济增长。
央行并表示，从中期看，推动经济增长不靠强刺激而是依靠改革创新来激发经济活力；“一带一路”等战略的推进有利于稳定投资和经济增长。
而从长期看，中国经济向好的基本面没有改变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，尤其是经济结构调整优化持续推进；新增长点加快成长，经济增长的潜力还将持续释放。
不过，报告亦提到，经济运行中还存在不少老矛盾和新挑战，经济对稳增长政策和政府主导投资的依赖仍比较大，内生增长动力尚待增强。“由于新增长点和投资领域相对不足，货币政策的有效传导受到影响。”
中国统计局此前公布的数据显示，二季度国内生产总值（GDP）维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。但经济内生动力不强，回升基础尚不牢固，稳增长还需要财政和货币“双驱动”。
谈到物价时，央行认为，价格涨幅低位企稳，国内供给能力充足，部分领域产能过剩问题仍比较突出，在这样的宏观大背景下，物价涨幅总体仍有条件保持低位运行。
报告并强调称，货币政策并不针对个别商品价格变化进行调整，而主要是观察物价的总体水平。
“随着前期出台的一系列稳增长政策措施的效果逐步显现，近期需求有所回升，带动物价低位企稳，总体看仍相对稳定。”报告称，未来的物价走势取决于内外部经济环境和宏观平衡的状况，须继续监测和观察。
路透最新综合35家机构预测中值结果显示，中国经济继续探底企稳，但工业仍徘徊于低位，而猪肉价格的明显上涨，将推动整体消费者物价回升。
**资产波动价格加大**
针对近期股市大幅下挫的走势，央行在报告中指出，在金融创新和技术发展的推动下，社会资金更易流动和聚集，资产价格波动加大，加之全社会债务水平继续上升，这些都增大了经济金融领域的潜在风险。
报告认为，需加强宏观审慎管理，督促金融机构加强内部控制，切实改进信贷管理和流动性管理，提高防控风险的能力和水平。
“进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期。”报告称，采取综合措施维护金融稳定，守住不发生区域性系统性金融风险的底线。
自6月中旬起至7月初，中国股市经历一轮暴跌，最大跌幅达35%，监管层自7月初陆续推出多项救市政策，例如降息和定向降准、以中国证券金融公司为主力入市托盘、下调交易费用等。大盘在7月9日止跌后，虽然经历一轮反弹，但走势较为反复，总体呈现宽幅震荡走势。
为解决好这些矛盾和问题，央行认为关键是要推进结构调整，扩大开放，尽快在一些关键领域取得突破，加快培育和强化新的经济增长点，激发经济活力，拓展金融资源有效配置的领域和空间。
报告还称，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，加大市场决定汇率的力度；增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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