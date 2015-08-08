中国央行：稳增长政策效果已逐步显现 中期经济增长不靠强刺激

路透北京8月7日 - 中国央行周五称，一系列稳增长政策措施的效果已经逐步显现，价格涨幅低位企稳。央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，及时进行预调微调。从中期看，推动经济增长不靠强刺激，而是依靠改革创新来激发经济活力。

央行发布二季度货币政策执行报告并指出，金融创新和技术发展导致资产价格波动加大，增添经济金融领域潜在风险，要采取综合措施维护金融稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

“短期来看，宏观调控经验更加丰富，一系列稳增长政策措施的效果已逐步显现，”报告并称，流动性整体充裕，市场利率低位稳定运行，社会融资成本继续下行，这些都有助于加大金融对实体经济的支持力度，支持就业和经济增长。

央行并表示，从中期看，推动经济增长不靠强刺激而是依靠改革创新来激发经济活力；“一带一路”等战略的推进有利于稳定投资和经济增长。

而从长期看，中国经济向好的基本面没有改变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，尤其是经济结构调整优化持续推进；新增长点加快成长，经济增长的潜力还将持续释放。

不过，报告亦提到，经济运行中还存在不少老矛盾和新挑战，经济对稳增长政策和政府主导投资的依赖仍比较大，内生增长动力尚待增强。“由于新增长点和投资领域相对不足，货币政策的有效传导受到影响。”

中国统计局此前公布的数据显示，二季度国内生产总值（GDP）维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。但经济内生动力不强，回升基础尚不牢固，稳增长还需要财政和货币“双驱动”。

谈到物价时，央行认为，价格涨幅低位企稳，国内供给能力充足，部分领域产能过剩问题仍比较突出，在这样的宏观大背景下，物价涨幅总体仍有条件保持低位运行。

报告并强调称，货币政策并不针对个别商品价格变化进行调整，而主要是观察物价的总体水平。

“随着前期出台的一系列稳增长政策措施的效果逐步显现，近期需求有所回升，带动物价低位企稳，总体看仍相对稳定。”报告称，未来的物价走势取决于内外部经济环境和宏观平衡的状况，须继续监测和观察。

路透最新综合35家机构预测中值结果显示，中国经济继续探底企稳，但工业仍徘徊于低位，而猪肉价格的明显上涨，将推动整体消费者物价回升。

**资产波动价格加大**

针对近期股市大幅下挫的走势，央行在报告中指出，在金融创新和技术发展的推动下，社会资金更易流动和聚集，资产价格波动加大，加之全社会债务水平继续上升，这些都增大了经济金融领域的潜在风险。

报告认为，需加强宏观审慎管理，督促金融机构加强内部控制，切实改进信贷管理和流动性管理，提高防控风险的能力和水平。

“进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期。”报告称，采取综合措施维护金融稳定，守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

自6月中旬起至7月初，中国股市经历一轮暴跌，最大跌幅达35%，监管层自7月初陆续推出多项救市政策，例如降息和定向降准、以中国证券金融公司为主力入市托盘、下调交易费用等。大盘在7月9日止跌后，虽然经历一轮反弹，但走势较为反复，总体呈现宽幅震荡走势。

为解决好这些矛盾和问题，央行认为关键是要推进结构调整，扩大开放，尽快在一些关键领域取得突破，加快培育和强化新的经济增长点，激发经济活力，拓展金融资源有效配置的领域和空间。

报告还称，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，加大市场决定汇率的力度；增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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