中国央行：稳增长政策带动中长期贷款投放 实体经济投资意愿回暖

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月11日 - 中国央行周二称，7月人民币贷款增长较快，主要是因为稳增长政策带动长期贷款投放，实体经济投资意愿回暖带动流动资金贷款需求，同时房地产市场回暖带动个人住房贷款发放，地方债置换进展顺利，增强地方政府项目的融资能力。
央行稍早公布数据显示，7月新增人民币贷款1.48万亿元，同比多增1.61万亿元，远高于此前路透7,380亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，亦高于路透调查中值11.7%。
“货币信贷适度增长，有利于加大对实体经济特别是内需的支持力度。”央行网站刊登有关负责人答记者问称。
其并表示，M2增速回升较快，主要是降准降息政策效应持续释放；各项贷款同比多增，派生存款增加；同时金融机构债券投资增加，派生存款相应增加；以及财政存款同比少增。（完）
参看详情，请点选央行网站：here
(发稿 王蕾；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。