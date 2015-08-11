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中国财经 | 2015年 8月 11日 星期二 10:06 BJT

中国央行：稳增长政策带动中长期贷款投放 实体经济投资意愿回暖

路透北京8月11日 - 中国央行周二称，7月人民币贷款增长较快，主要是因为稳增长政策带动长期贷款投放，实体经济投资意愿回暖带动流动资金贷款需求，同时房地产市场回暖带动个人住房贷款发放，地方债置换进展顺利，增强地方政府项目的融资能力。

央行稍早公布数据显示，7月新增人民币贷款1.48万亿元，同比多增1.61万亿元，远高于此前路透7,380亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，亦高于路透调查中值11.7%。

“货币信贷适度增长，有利于加大对实体经济特别是内需的支持力度。”央行网站刊登有关负责人答记者问称。

其并表示，M2增速回升较快，主要是降准降息政策效应持续释放；各项贷款同比多增，派生存款增加；同时金融机构债券投资增加，派生存款相应增加；以及财政存款同比少增。（完）

参看详情，请点选央行网站：here

(发稿 王蕾；审校 张喜良)

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