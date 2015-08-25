中国央行：下调存贷款基准利率0.25个百分点 并下调存准率0.5个百分点

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月25日 - 中国人民银行周二宣布，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本；并自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。
央行网站发布的新闻稿称，放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限，活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变。
降息后，金融机构一年期贷款基准利率为4.6%，一年期存款基准利率为1.75%。
央行同时宣布，为进一步增强金融机构支持“三农”和小微企业的能力，额外降低县域农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等农村金融机构准备金率0.5个百分点。额外下调金融租赁公司和汽车金融公司准备金率3个百分点，鼓励其发挥好扩大消费的作用。
中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又三度降息并两次全面降准及一次定向降准，前一次为6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，为2008年12月末以来首次同时降息降准。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。