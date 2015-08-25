中国央行：下调存贷款基准利率0.25个百分点 并下调存准率0.5个百分点

路透北京8月25日 - 中国人民银行周二宣布，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本；并自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。

央行网站发布的新闻稿称，放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限，活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变。

降息后，金融机构一年期贷款基准利率为4.6%，一年期存款基准利率为1.75%。

央行同时宣布，为进一步增强金融机构支持“三农”和小微企业的能力，额外降低县域农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等农村金融机构准备金率0.5个百分点。额外下调金融租赁公司和汽车金融公司准备金率3个百分点，鼓励其发挥好扩大消费的作用。

中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又三度降息并两次全面降准及一次定向降准，前一次为6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，为2008年12月末以来首次同时降息降准。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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