中国央行存准新规有望成货币政策新体温计 银行释放超储提高收益

路透北京9月15日 - 中国央行周二起对商业银行实施平均法考核的存款准备金新规。业内人士认为，这将成为央行货币政策的新体温计，使其更为精准地使用总量及一揽子工具；而商业银行也因此获益，提高其流动性管理的灵活性，在资金出现缺口时平抑资金价格，释放超储增加收益。

一位国有大行人士称，央行意在为其对市场流动性的资金价格管理腾出一定缓冲期。央行调控流动性以往只能看资金价格和商业银行的备付率，且时点考核往往造成时点上资金价格的波动。今后银行在资金出现缺口时可利用这1%的空间来平抑资金价格，央行亦将根据使用此工具的银行家数来判断市场整体流动性，从而更为精准地进行调控。

“相当于央行又多了一个体温计和观测市场的工具，比如共有200多家银行，按大中小分层，其中10家大型银行都用了这个工具，那么流动性肯定有问题了。”他说，“若当天央行不采取措施，随着25家、30家银行到40家银行都用的时候，央行肯定要考虑采取动作。”

他指出，以往资金缺口会立刻反应到市场价格上，而央行并不愿意看到资金价格的大幅波动。新规将使得市场资金价格曲线更平滑，更能真实反映市场流动性的情况。

“如果说过去时点考核法是有噪音的，平均法就是把噪音拿掉或者弱化了一些。”该人士称，资金价格变动中将不再夹杂时点性缴准、股息红利等季节性、时点性的因素。

中国央行上周五表示，自9月15日起改革存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核，并设每日下限，允许每日日终余额与准备金考核基数之比可低于法定存款准备金率1个百分点。

不过多位分析人士称，央行此举是未雨绸缪，目前并不会明显释放流动性，主要考虑若流动性继续向紧的情况下平滑市场价格，使其不至于大幅波动；新规亦有助于缓解由于汇率及跨境资本波动带来的流动性缺口担忧。

中国央行周一公布，8月金融机构外汇占款减少7,238亿元人民币，连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅，且为7月降幅的近三倍。

在资金脱实向虚未有效改善的情况下，亦有分析人士认为，央行希望维持宽松来刺激实体经济，但也并不希望亲自出马再次动用总量调控解决资本市场的问题，因此给商业银行一定临时释放流动性来自主调控的空间。

中信证券最新报告称，主动信用创造意愿仍然低迷，下阶段可能强化对实体经济的金融驰援。货币政策基调仍是宽松，总量工具与定向支持并举。其中总量工具运用可能偏谨慎，通过多种结构性政策引导金融市场流动性传导至实体或是央行工作重心，譬如开发性金融、定向信用支持、存贷比监管松绑等，也包括本次提出的法定存款准备金管理新规。

**商业银行将释放超储**

不过多位银行人士称，目前存准新规对银行未凸显实质性利好，央行此举是根据目前经济形势并未改善的迹象为保增长做引导，期待后续其他政策陆续出台。亦有分析人士认为，新规将解放银行需保持2%的超储压力，提升银行收益。

鄞州银行产品创新部总经理游春认为，因当前经济形势不好，银行信贷有效客户数在减少，贷款“放不出去、不敢放”，银行超额准备金亦比较多，平均法考核或可释放一定的资金但影响有限。

“不过理论上平均法考核可以减少银行超额准备金，增加银行可运用资金，即生息资产量，提高银行收益。”他称。

中信证券银行业分析师向启亦认为，存准新规将在一定程度上解放银行超储压力，尽管新规不宜理解为变相降准，但也在一定程度上有利于商业银行的资金运用效率和息差表现，粗略测算超储率降低1%可使银行息差提升2-3BP(基点)左右，约合提升2016年净利润1个百分点。

中信证券报告统计，2013-2015年金融机构平均超储率为2.18%，较2009-2012年间的1.93%有所上升，特别是考虑到存款基数，商业银行超额准备金规模实际上较大，而这部分资产收益率普遍偏低，年收益仅约0.72%。

中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇亦认为，新规使得商业银行管理流动性的手段更加灵活，自主调配的空间更大；政策弹性从理论上说是有一种释放流动性的效果。

清华大学博士后付立春则指出，经济下行不良双升，银行面临没有长期稳定存款来源的长期现象，两者均限制银行放贷。存准硬性条款的放松，客观上或降低其自营压力，增加放贷意愿；而随着超储额度的使用，亦将减少银行时点性的同业拆借规模。（完）

(发稿 王蕾/李铮；审校 张喜良)

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