分析：市场平稳中国央行以静制动 经济承压政策宽松仍是大方向

路透上海11月12日 - 中国证监会宣布将重启新股发行，银行间资金面淡静以对，本周央行公开市场逆回购操作维持价稳量平。业内人士称，稳定市场环境下，央行无需改变常规操作轨道。若有必要，包括调整逆回购规模、MLF等多种工具随时可以出场平抑波动。

尽管近来政府在拉动投资方面频频加力，但经济下行压力依旧较大，加之明年为“十三五”开局之年，都需要货币政策维持宽松大方向。就年内而言，若12月FED如期升息，中国降准的可能性料更大，以对冲可能出现的资金流出。

中国央行本周公开市场操作与上周完全相同，都是两次进行各100亿元人民币七天期逆回购，利率持平于2.25%，并连续两周既无资金回笼也无资金投放。至此10月末双降后，央行公开市场已连续六次保持100亿元七天期逆回购，利率2.25%的模式。

中国银行国际金融研究所宏观研究主管周景彤表示，货币政策“总体方向还是趋松的，经济下行压力大，通胀水平也比较低，PPI还是负的。”

中国10月CPI同比上涨1.3%，为5月以来最低水平，PPI同比则连续44个月为负值。规模以上工业增加值，固定资产投资等诸多数据均表明，中国经济四季度企稳难度较大。

中信建投证券宏观分析师王洋补充说，明年是“十三五”(2016年-2020年)开局之年，就现有情况来看，完成GDP年均6.5%的底线要求仍属不易，因此在财政政策加大力度的同时，货币政策一时不会转向。

国家发改委规划司司长徐林日前表示，按照目前测算，要实现翻番，未来五年年均经济增长必须保持在6.543%。中证报周一援引其在新供给2049战略圆桌会议并称，如果今年能实现7%的增长目标，则6.523%是实现翻番的最底线要求。

证监会新闻发言人邓舸上周五称，近期将重启A股首次公开发行(IPO)，决定先行恢复此前28家进入新股发行程序中的10家公司发行，预计准备时间为两周。消息公布后，

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**降准优于降息，常规多工具备用**

业内人士指出，与下半年以来三次“双降”相比，年内货币政策若再有大动作，降准的可能性预计要强于降息。

周景彤认为，目前中国利率已经比较低，在经济下行期，利率风险溢价要求提升，在利率市场化基本完成情况下，降息对实际利率水平的引导作用在减弱。

相对来说，降准一方面可以通过增加流动性供给，间接达到引导利率下行的目的。若美联储12月宣布加息，降准也可对冲因此可能导致的资金流出。

最新路透调查显示，上周强劲的美国就业报告出炉后，经济学家们更加相信，美国联邦储备委员会(美联储)将会在12月升息。

另外，除公开市场等常规手段外，今年增加的专项金融债等新型工具，成为财政政策和传统货币政策工具之外的良好补充。

今年稍早，中国推出万亿元专项金融债发行计划，主要为通过国开行、农发行等定向投放地方基础建设项目。日前多家A股上市公司称获得国开发展基金投资，则显示专项建设基金的投向范围已不仅局限于此前的地方基建项目，而开始向产业资本扩展。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前10个月分别提供PSL资金3,831亿元和6,463.37亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 100

（周四） 100

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 100

（周四） 100

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净投放/回笼 0 (完)