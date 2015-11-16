当前货币政策环境更加复杂 遇传导不畅等多重困难--中国央行官员

路透北京11月16日 - 中国央行货币政策二司官员潘宏胜周一撰文称，中国货币政策处在矛盾更加复杂和突出的环境之中，遇到货币政策释放流动性进行结构调整传导不畅，防风险压力增大的困难。

潘宏胜在财新撰文指出，用过去大搞投资和项目建设的典型刺激，“药劲很短”，只会导致旧有产能再度膨胀，加剧过剩矛盾和结构扭曲；但传统金融支持和服务方式还未能很好地适应和对接，货币政策释放的流动性很难顺畅地流过去。

他认为，不同于此前的经济环境，在应对危机的背景下，中国金融体系的货币流动性和信用迅速扩张，风险再度积累并开始集中释放；防控区域性、系统性金融风险面临严峻考验，兼顾货币政策与金融稳定可谓难上加难。

文章认为，当前具体的风险包括：不良贷款持续增多，地方债务负担沉重，影子银行快速扩大，房地产市场进入深度调整，股市一度大幅波动，汇率贬值预期和波动性增强等等；而在“资产荒”时，资金也有很强动力去追逐甚至炒作高风险资产，埋下经济泡沫破灭的隐患。

此外，潘宏胜表示，当前货币政策还要内外兼顾。中国作为全球第二大经济体、第一大出口国和第二大进口国，自身的“溢出效应”正逐步显现，人民币流动性已成为全球流动性的一部分。

未来，随着金融开放和人民币国际化不断发展，海外机构和个人将持有更多人民币资产，海外形成多个人民币离岸中心。投资人持有人民币资产的行为以及离岸人民币汇率、利率等动向，将越来越明显地与境内利率、汇率和资产市场相关联，国内价格信号开始产生一定的全球效应。

谈及金融改革的难点，他认为，目前，利率汇率的完全市场化、资本账户开放、人民币可兑换等金融改革进入了最为关键的阶段；如果这些改革不能及时推进，将导致金融资源的配置结构更加扭曲，未来改革的难度和成本越高。

潘宏胜指出，金融改革的成本和收益往往不对称；所以改革的成效评估需要看长远、算大账，有较大的容忍度；各项金融改革的顶层设计、策略、时机、协调等诸多方面，都需要从推进金融改革和维护金融稳定的高度，仔细权衡和精心谋划。（完）