当前货币政策环境更加复杂 遇传导不畅等多重困难--中国央行官员

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月16日 - 中国央行货币政策二司官员潘宏胜周一撰文称，中国货币政策处在矛盾更加复杂和突出的环境之中，遇到货币政策释放流动性进行结构调整传导不畅，防风险压力增大的困难。
潘宏胜在财新撰文指出，用过去大搞投资和项目建设的典型刺激，“药劲很短”，只会导致旧有产能再度膨胀，加剧过剩矛盾和结构扭曲；但传统金融支持和服务方式还未能很好地适应和对接，货币政策释放的流动性很难顺畅地流过去。
他认为，不同于此前的经济环境，在应对危机的背景下，中国金融体系的货币流动性和信用迅速扩张，风险再度积累并开始集中释放；防控区域性、系统性金融风险面临严峻考验，兼顾货币政策与金融稳定可谓难上加难。
文章认为，当前具体的风险包括：不良贷款持续增多，地方债务负担沉重，影子银行快速扩大，房地产市场进入深度调整，股市一度大幅波动，汇率贬值预期和波动性增强等等；而在“资产荒”时，资金也有很强动力去追逐甚至炒作高风险资产，埋下经济泡沫破灭的隐患。
此外，潘宏胜表示，当前货币政策还要内外兼顾。中国作为全球第二大经济体、第一大出口国和第二大进口国，自身的“溢出效应”正逐步显现，人民币流动性已成为全球流动性的一部分。
未来，随着金融开放和人民币国际化不断发展，海外机构和个人将持有更多人民币资产，海外形成多个人民币离岸中心。投资人持有人民币资产的行为以及离岸人民币汇率、利率等动向，将越来越明显地与境内利率、汇率和资产市场相关联，国内价格信号开始产生一定的全球效应。
谈及金融改革的难点，他认为，目前，利率汇率的完全市场化、资本账户开放、人民币可兑换等金融改革进入了最为关键的阶段；如果这些改革不能及时推进，将导致金融资源的配置结构更加扭曲，未来改革的难度和成本越高。
潘宏胜指出，金融改革的成本和收益往往不对称；所以改革的成效评估需要看长远、算大账，有较大的容忍度；各项金融改革的顶层设计、策略、时机、协调等诸多方面，都需要从推进金融改革和维护金融稳定的高度，仔细权衡和精心谋划。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。