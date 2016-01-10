中国央行：经济金融形势复杂严峻 实施稳健货币政策灵活运用工具组合

路透北京1月8日 - 中国央行周五表示，当前中国经济金融运行总体平稳，但国际国内经济金融形势依然复杂严峻，2016年要实施稳健的货币政策，营造适宜的货币金融环境，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。

央行网站刊登2016年央行工作会议内容称，2016年继续运用抵押补充贷款、中期借贷便利、信贷政策支持再贷款等货币政策工具，支持金融机构扩大国民经济重点领域和薄弱环节的信贷投放，引导降低社会融资成本。

在深化重点领域改革方面，继续推进利率市场化改革，进一步完善市场化汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

要进一步提升人民币国际化水平，深度参与全球经济金融治理，继续推动金融业双向开放，并深化外汇管理体制改革，完善外汇储备经营管理。

此外，还要推动金融市场规范创新发展，防范和化解经济金融风险，维护金融稳定。不断优化信贷结构，支持实体经济发展。

人民日报此前援引权威人士称，2016年坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，但重点和力度有所调整。稳健货币政策要灵活适度，主要体现在为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，既要防止顺周期紧缩，也绝不要随便放水，而是针对金融市场的变化进行预调微调，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。（完）