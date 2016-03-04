分析：中国央行降准放资金以长替短 逆回购利率持稳显政策仍偏中性

作者 李宏薇

路透上海3月4日 - 在公开市场堆积了超万亿元的未到期逆回购后，中国央行本周时隔四个月宣布降准，释放长期资金替代七天期逆回购滚动操作。不过作为利率走廊重要组成的逆回购利率持稳，显示本次降准政策信号仍偏中性。

业内人士表示，本次降准过后，一段时期内央行通过调整逆回购规模，即可维持流动性稳定。若外汇占款形势和经济基本面不发生变化，政策将进入观望期。

中国本周二开始实施降准，分析师预计约释放资金6,000-7,000亿元。公开市场方面，本周到期11,600亿元，除周二和周三空窗外，另外三天七天期逆回购操作规模分别为2,300亿元、400亿元和500亿元，利率持平于2.25%。据此计算，本周公开市场净回笼量为8,400亿元。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳认为，降准只是对部分逆回购在量上的替换，而逆回购利率的持平，“说明这次降准，应该理解为不是一个明确的宽松信号。”

他解释说，降准后逆回购利率持稳，显示央行有意维持利率走廊前端稳定。同时货币市场资金价格也变化不大，令本次政策出台的方向判断偏向中性，而非进一步宽松。

中国的金融时报周五报导，央行杭州中心支行行长殷兴山和南京分行行长周学东就解决当前经济结构性问题提交的两会提案均认为，多重因素制约了“结构性”货币政策效果的发挥，而财政政策比货币政策更有效。

自农历春节前，中国央行将公开市场操作频率，由此前每周两次调整为每天进行。上周净回笼量为800亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/1oTsLip

**逆回购继续是短期主要操作工具**

业内人士指出，本次降准过后，将迎来至少一个月左右的政策真空期。在此时间内，余额降至3,000余亿的公开市场逆回购操作，将继续担纲央行调节流动性主要工具。下一个政策出台时点，还要看外汇占款变动，以及经济基本面的情况来判断。

兴业证券固定收益研究负责人唐跃表示，至少一个月内难再有大的政策出台。“未来还要看基本面，经济还行(货币政策)就不动，不好，有需求了再动。”

对央行短期内具体操作，李刘阳指出，应该还是以逆回购为主，并且操作规模将十分有弹性。当然，若外汇占款形势不佳，令逆回购余额持续维持逾万亿后，则有可能触发下一次降准。

另外，在央行公开市场“天天见”后，不论在稳定市场信心，还是提升逆回购利率市场影响力上，都取得较为明显的效果。因此不排除央行未来将仿效美联储，将公开市场操作正式确认为常规性，以强化市场利率引导。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 （周一） 2,300

（周二） --

（周三） --

（周四） 400

（周五） 500

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 800

（周二） 1,800

（周三） 1,000

（周四） 4,100

（周五） 3,900

SLO到期 --

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净回笼 8,400 (完)