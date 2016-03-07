周小川称财政政策能对供给侧、结构性改革发挥更好作用

路透上海3月7日 - 中国人民银行行长、全国政协副主席周小川表示，要给新型金融活动提供更好的空间，并要有更好的监管；而供给侧、结构性改革，从功能上来讲，财政政策能够发挥更好的作用。

中国证券报周一援引周小川在两会期间的讲话称，传统上来说，货币政策主要是在需求侧，是总需求的管理。总需求管理如果做得合适，会给供给侧的改革提供更好的空间，让它们能够发挥得更好。因此，总需求的管理仍然是很重要的。

他谈到，这些年不同程度地尝试了一些差别性的货币政策和金融政策，金融政策和货币政策是有区别的，包括鼓励不同的金融结构，像发展民营银行，支持金融机构对中小企业、小微企业增大融资力度，也包括对不同的金融机构实施差别性的政策，使他们能够更好地服务于经济结构性调整。

他并认为，对于新型金融活动会提供更好的空间。但他也强调要有更好的监管，这样能够使得金融结构的发展更加适应于整个结构性调整，去产能、去杠杆、去库存，发挥得更好。

周小川此前曾表示，不要寄予货币政策过高的期望值，现在是要更加强调财政政策和结构性政策应用的时点；同时，金融监管体制调整目前还处在研究阶段，需要考虑新的监管体制是否有利于宏观审慎政策体系的有效运行和政策框架的执行。

中国财政部周六称，2016年全国财政预算赤字规模为2.18万亿元人民币，较上年增加5,600亿元，赤字率为3%(占国内生产总值GDP的比例)，比2015年提高0.6个百分点；财政部表示，今年财政形势更加严峻，平衡收支面临极大压力，将继续实施积极财政政策并加大力度。（完）