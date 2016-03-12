中国央行：货币政策会保持比较稳健 无须过度刺激及汇率贬值（更新版）

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路透北京3月12日 - 中国央行行长周小川周六表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。

周小川在两会(全国人大和政协)记者会上指出，央行将关注CPI和PPI等物价数据以考量利率政策，今年政府工作报告中社会融资总规模13%的增长率并不低，可以支撑实体经济融资的正常增长。

“如果国际国内没有大的经济金融风波事件，会保持稳健的货币政策，没有必要采用过度的货币政策刺激的办法来实现目标。”他说道，“依靠稳健的货币政策和配合其他宏观调控支持效率的提高、内需的提高、创新的提高，就可以实现这样的目标。”

他并指出，若国际、国内发生重大风险事件，货币政策仍要保持灵活性以应对各种冲击、各种事件的产生，央行在这种情况下降采取额外的措施。

“中国的经济有下行的压力，面临的困难和挑战比较多，稳健的货币政策略偏宽松也是符合从2015年后半年到现在的实际状况。”周小川强调，“货币政策历来是需要根据经济形势的研究判断，根据情况实时地、动态地进行调整。”

中国国家统计局最新数据显示，1-2月工业增加值同比增速5.4%，创2008年11月以来最低；2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高；2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.9%，降幅为八个月来最窄。

针对年初以来一、二线城市房价上涨比较猛，且价格出现分化，周小川强调，商业银行要作出自己的判断，不仅是要了解客户的偿付能力、金融风险，同时要使政策适应不同地方的变化，来考虑住房信贷的可行性和所面临的风险，对他们进行评估。

央行副行长潘功胜在记者会上继续指出，住房信贷政策来必须与全国房地产的形势相匹配。目前形势是全国总量过剩、区域分化、容量过多，7.2亿平米的库存，70%是分布在三四线城市。

对于房地产市场所谓的“场外配资”，潘功胜明确表示，房地产开发企业和中介机构未取得资质自办金融业务是违法的，而且存在自融资、自担保、搞资金池等现象。

“房地产开发商自办金融业或与P2P平台合作开展的金融业务，所提供的首付贷产品，不仅加大了居民购房的杠杆，削弱了宏观调控政策的有效性，增加了金融风险，同时也增加了房地产市场的风险。”他进一步说道。

潘功胜重申，央行将会同相关部门，对房地产中介机构、房地产开发企业以及其与P2P平台合作开展的金融业务开始进行清理和整顿，打击为客户提供首付贷融资、加大购房杠杆、变相突破住房信贷政策的行为。

据他介绍，目前个人住房贷款占整个贷款的比例约为14%，不良贷款比例是0.38%，远低于约1.7%的银行业整体不良率水平。而首付比方面，今年1月份首套房的首付比普遍在35%以上，二套房实际首付比逾40%。

**跨境资本流动趋于正常**

去年“8.11”汇改后，人民币预期波动以及外汇储蓄持续下降成为市场关注的重点，近期汇率虽重归平稳，但市场仍担忧跨境资金外流背后隐藏的金融风险。

周小川表示，未来中国经济仍然能保持6.5%-7%的增长；中国金融市场在经过改革和整顿后开始走向正轨。在无突发事件发生的情况下，中国资本流动会很快趋于比较平静、正常的水平。

同时担任外管局局长的潘功胜介绍称，中国的对外资产在过去几年中发生了一个变化，官方的储备资产所形成的对外资产占整个中国对外资产的比重在逐年下降，目前的比例不到60%。

他还透露，2月份结售汇逆差比1月份减少50%，涉外收支逆差2月份比1月份收窄50%。加上已公布的外汇储备数据，多个指标都指向过去几个月内，跨境资金流出是在收敛的，在向基本面回归。

中国外汇储备自2014年6月“登顶”至3.99万亿美元后持续下降，2015年初至今年2月已下降逾6400亿美元，但最近三个月的降幅已由千亿收窄至300亿以内。

而最新的结售汇数据显示，1月银行结售汇逆差544亿美元，较上月的894亿美元下降近四成；1月境内银行代客涉外收付款逆差558亿美元，上月为逆差723亿美元。

央行副行长易纲也再次强调，外储下降大部分源于“藏汇于民”。不过由市场优化资产负债表所产生的对美元的需求是有限度，再加上中国经济的韧劲及弹性汇率机制，未来跨境资本流动仍将处于正常范围。

国际清算银行（BIS）周一发布的季度报告称，资本逃离人民币主要是因为中国企业偿还以美元计价的债务，而不是中国内地资产被普遍抛售所致。

**人民币离岸市场空间广阔**

人民币汇率方面，周小川预计将会延续近期回归基本面的趋势；他还强调，中国不会过度地依靠出口来实现经济增长，也不会倚重汇率贬值等货币政策来调整中国的竞争力。

“不一定要用汇率来调整中国的竞争力，不一定急于对出口采取特别的刺激政策。”周小川指出，净出口在GDP增长中的贡献率已经较低，在这种情况下，用汇率政策来刺激出口对中国GDP的增长和实现未来的目标所能起到的作用不大。

不过，在离岸市场上，“8.11”汇改后人民币汇率预期不稳导致人民币资金池规模下降，点心债发行速度放缓。

“原来两边利差比较大，离岸人民币资金便宜，最近通过市场的波动，两边的价格、利息差不多套平了，这种情况下暂时有点慢下来。”易纲称，“随着大家预期的平稳，离岸人民币市场不管是资金池还是各方面其他的优势，还会回归正常。”

他并称，人民币国际化的政策、支持香港的政策没有变，离岸人民币会继续向前发展。

周小川也表示，熊猫债和点心债具备价格敏感性特点，汇率波动会导致在岸和离岸价格的变动使得过去的优势不再。“但从总体上来看，不管是在岸、离岸，债券市场的发展空间都很大；从中期来看，熊猫债、点心债都有相当不错的发展空间。”

**培育不良资产证券化市场**

中国经济下行周期伴随“去产能”，将在今年的令银行资产质量进一步承压，不良资产处置成为重中之中。银监会日前下发通知，要求提升不良资产市场化、多元化、综合化处置能力，探索开展不良资产证券化转让试点。

潘功胜指出，不良贷款的正常化是整个信贷资产正常化的一个部分，有助于培育中国的不良资产市场化处置市场，并拓宽信贷资产证券化的市场。

“不管是商业银行的不良贷款多和少，是升还是降，和我们做这件事没有太多关系。”他强调。

风险防控方面，他表示，一方面，央行仅挑选少数管理水平较高的大型金融机构开展试点，且初期额度不大；另一方面，在整个政策框架的设计上严格防范风险，包括不良资产产品的设计要简单透明，不搞多层证券化，并坚持投资者的适当性原则，只面对机构投资者出售，并建立发行期和资产成熟期的信息披露要求。

路透此前独家获悉今年中国不良资产证券化(ABS)试点范围进一步扩大，从之前的四大国有银行扩围至五大行及招商银行六家；此外，监管层对不良ABS制定总试点额度为500亿元人民币。

在金融支持创业创新方面，潘功胜提出，要创新符合需求的金融产品，包括知识产权的融资、股权的融资，供应链融资、科技保险等，以及开展投贷联动，发展债贷结合的新金融产品。

中国银监会日前下发通知，支持具备条件的股份行探索开展投贷联动试点，并开展资产证券化、信贷资产转让等业务，提高资金流转速度。（完）