分析：中国央行逆回购操作张弛有度 货币政策态度仍偏中性

作者 侯向明

路透北京3月25日 - 随着流动性紧势逐渐缓和，中国央行公开市场本周逆回购操作规模亦逐日递减，不过仍连续第二周净投放，以应对季末因素扰动。季末之际机构流动性管理趋谨慎，预计央行操作仍会相机抉择，资金面平稳跨季无忧。

分析人士并认为，货币政策态度仍偏中性，在汇率和通胀双制衡下，政策进一步宽松空间受限；但在关键时点资金紧张时，预计央行仍会借助逆回购和中期借贷便利（MLF）等结构性工具加以应对，以实现资金面紧平衡。

“（短期）央行应该还会保持一种平衡，因为最近外汇占款下降不多，央行投放中长期资金的压力也不大。”招商银行金融市场部高级分析师万钊称，虽然上周询而未做的MLF利率下调，但为防止机构过度加杠杆，短端利率仍将以稳为主。

从央行本周操作节奏看，随着资金面逐步回暖，逆回购也从周初的单日净投放变为今日的单日净回笼。万钊指出，整体政策态度依然是偏中性，央行本身应该是认为周初资金紧张是由于缴税缴准等因素导致的短期现象，故并不想释放过于宽松的信号。

中信证券固收团队最新研究报告亦称，由于季节因素导致的流动性紧张压力逐渐放缓，央行公开市场开始缩量。降准释放长端流动性之后，央行依然维持短期流动性平稳格局，在继续构建利率走廊的同时，货币政策趋于中性判断不变。

该团队的首席分析师明明表示，今年货币政策总体呈实质上的中性，流动性宽松边际效应递减，甚至在某些时点会出现一个紧平衡，原因在于央行“放长收短”的扭转操作下资金期限缩短。

“其实七天资金不是很稳定，期限太短，中间变化很大，到了季末，又是一个资金缺口比较大的时候，从而导致市场也来回波动。”他解释称，“这是一个因果循环，因为从操作的角度选择了一个紧平衡，或者说扭转操作，以短的为主打，导致市场比较脆弱，这又反而影响货币政策操作时松时紧。”

中国央行公开市场本周仍每日进行七天期逆回购操作，利率仍持稳于2.25%，不过规模则从周一的1,300亿元逐级递减至今日的300亿元；本周净投放1,800亿元，上周则为净投放850亿元。据路透统计，本周共有2,000亿元逆回购到期，其中今日到期1,100亿元；央票最早在今年7月才陆续开始有到期。

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**汇率和通胀双制约**

虽然美联储加息步伐放缓给人民币汇率带来喘息之机，但国内正值“多事之春”，春节后食品价格不跌反涨，短期内通胀或进一步上行，汇率与通胀对货币政策约束可谓此消彼长，货币市场短端利率下行受阻，下一步央行料仍以结构性操作工具为主。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩表示，目前来看央行并不想大量“放水”，可能有必要观测未来几个月房价和CPI(居民消费价格指数)的水平，市场存在通胀上升预期，货币过于宽松或引发通胀担忧。

“接下来还会有缴税，而且下周公开市场到期量也不小，（未来）应对短期资金波动可能还是会用公开市场和MLF了。”他称，不过不确定央行是否愿意做MLF，因为之前询量时下调了利率，具体操作的话可能会释放比较明确的降息信号。

中信证券的明明亦认为今年最核心的两个因素就是汇率和通胀。他指出，“亚通胀”走势初现，对货币政策的内部约束在加强，不过也不会到高通胀或滞胀的环境；汇率的话，外部因素是个主线。

“这两点约束必然导致今年货币政策实质稳健，指望它打开一个利率下行空间是非常不现实的。”他说，“隔夜、七天等短端利率下行空间不大，七天（逆回购利率）2.25%，CPI都2.3%了，已经是实质的负利率了，短期内利率应该还会保持稳定。”

国内投行--中金公司研究报告亦提到，短期CPI同比处于相对高位，加上需求弱复苏带动工业小幅回升，货币政策放松受到一定干扰，央行可能不急于将七天回购利率向下引导。不过向前看蔬菜对通胀扰动终将修复，而核心通胀依然低迷，低通胀仍是基本格局。

“尽管市场多次有过下调七天逆回购操作利率的预期，但最终皆落空，显示央行将七天逆回购利率作为主要政策引导利率后，对调整该利率相对谨慎的态度。”中金称，不过随着基建投资逐步释放，商品房销售趋于放缓，预计三季度前后经济下行压力加速显现，央行可能逐步将货币市场利率向下引导。

中金最新调查亦显示，出于对供给侧改革、汇率压力等考虑，市场对后续货币政策的放松仍持相对保守的态度。资金面方面，79.1%的投资者仍然选择七天回购利率在2.0%-2.5%区间，较上期的72.8%进一步集中，流动性预期较为稳定。

中国央行行长周小川在两会期间记者会上亦表示，除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。央行将关注CPI和PPI等物价数据以考量利率政策。

中国2月CPI同比上涨2.3%，创2014年7月以来新高。寒冷天气和春节假期消费等季节性因素，推动食品尤其是蔬菜和肉类价格大涨，导致CPI再度迈进“2时代”。未来猪肉价格还将延续上涨，再加上货币偏于宽松调节、大宗商品长周期反弹，都预示着中国通胀中枢趋于上行。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延 续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个 工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春 节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设 并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规 模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开 行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 1,300

（周二） 800

（周三） 800

（周四） 600

（周五） 300

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一 100 ）

（周二） 200

（周三） 200

（周四） 400

（周五） 1,100

SLO到期 --

净投放 1,800 (完)