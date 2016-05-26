中国央行称下行压力较大 货币政策保持稳健偏宽松客观适宜--一财网

路透北京5月26日 - 中国第一财经网站周四刊登中国央行货币政策分析小组的文章指出，中国经济增长虽处于合理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符合客观需要；货币政策总体保持稳健、略偏宽松是客观、适宜的。

一财网刊登上述文章指出，中国央行将继续实施稳健的货币政策，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

文章并称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；完善宏观审慎政策框架，守住不发生区域性系统性风险的底线。

对于今年以来货币信贷数据的波动，文章称，观察货币政策稳健性需要看几个月乃至一年平均、整体的情况才能判断，近几个月已经出现货币信贷逐步回稳的态势；但由于应对去年年中股市波动使当时M2基数大幅抬高，因此未来几个月M2同比增速可能还会有比较明显的下降，随着基数效应逐步消失，M2增速将回归正常。

央行此前表示，将继续实施好稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性，做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理，营造适宜的货币金融环境，促进经济平稳增长。（完）