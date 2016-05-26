中国央行称下行压力较大 货币政策保持稳健偏宽松客观适宜--一财网

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透北京5月26日 - 中国第一财经网站周四刊登中国央行货币政策分析小组的文章指出，中国经济增长虽处于合理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符合客观需要；货币政策总体保持稳健、略偏宽松是客观、适宜的。
一财网刊登上述文章指出，中国央行将继续实施稳健的货币政策，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。
文章并称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；完善宏观审慎政策框架，守住不发生区域性系统性风险的底线。
对于今年以来货币信贷数据的波动，文章称，观察货币政策稳健性需要看几个月乃至一年平均、整体的情况才能判断，近几个月已经出现货币信贷逐步回稳的态势；但由于应对去年年中股市波动使当时M2基数大幅抬高，因此未来几个月M2同比增速可能还会有比较明显的下降，随着基数效应逐步消失，M2增速将回归正常。
央行此前表示，将继续实施好稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性，做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理，营造适宜的货币金融环境，促进经济平稳增长。（完）
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。
路透北京1月17日 - 针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。