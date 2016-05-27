分析：中国央行连两周净投放 政策维稳意图未改仍强调精准滴灌

作者 边竞

路透上海5月27日 - 为舒缓缴税及月末因素对资金面的影响，中国央行公开市场本周净投放700亿元人民币，连续两周净投放；结合央行最新表态，当前货币政策维稳基调未改，在为流动性稳定保驾护航的同时，也不会轻易开闸大规模放水，而继续强调精准滴灌。

业内人士认为，除非再现系统性风险，央行仍将慎用降准降息，未来一段时间OMO（公开市场）+MLF（中期借贷便利）+PSL（抵押补充贷款）的“三驾马车”依旧是货币政策工具组合的主力，维稳资金面并为实体经济提供必要的定向扶助。

“目前看（政策有所放松）难，除非市场有大波动，但如果（股票）市场大跌，出现恐慌，就很难坚持。”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩称。

中国央行公开市场本周共进行3,700亿元七天期逆回购操作，中标利率依旧持稳在2.25%。对冲3,000亿元到期量后，单周净投放700亿元，上周净投放规模为500亿元。

而央行上周一（16日）对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,900亿元人民币，三个月和六个月期利率均持稳。据路透统计，5月MLF到期规模不足1,500亿，除上周到期一笔475亿元外，另一笔1,003亿元在今日到期。

中信证券债券研究团队认为，总体而言，资本市场波动尚处于正常范围内，触发系统性风险的可能性微乎其微，因而大宽松缺乏必要条件。就下半年来看，降息无望、降准的可能性也在下降。

第一财经网站周四刊登中国央行货币政策分析小组的文章指出，中国经济增长虽处于合理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符合客观需要；货币政策总体保持稳健、略偏宽松是客观、适宜的。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/1XVIVWF

**结构性宽松**

经济仍疲弱不振，但同时宏观政策又明确了推进供给侧改革的大方向，在此背景下货币政策依旧会坚持总体稳健并适度结构性宽松的基调。

央行货币政策分析小组的文章指出，央行将继续实施稳健的货币政策，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；对一些市场力量不愿参与但从国家战略上亟待发展的领域，货币政策可以发挥一些边际上的作用，通过适度的“精准滴灌”，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。

中信证券认为，当前央行面临的约束更多，从而货币政策空间更受限，特别是受人民币贬值压力的外部约束所缚。在美联储开启加息周期的背景下，未来这一约束将长期存在，从而进一步压缩货币政策宽松空间。而在结构宽松唱主角的背景下，流动性整体平稳、局部小波浪翻滚的碎片化、周期性特征将更明显。

另外由于6月美国加息预期升温，近期对人民币贬值的担忧又有所增加。未来人民币若进一步走弱，对货币政策的牵制也颇受关注。

对此招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，“权威人士发话了，汇市不能干扰货币政策独立性，所以估计美元强的话人民币就贬。不干预其实（货币政策）压力就小了，因为外汇占款下降的就少。”

他预计，年内大概率仍有两次降准，因为估算下来货币缺口还是比较大，仍需被动补充，仅靠MLF持续滚动还是难度还是太大。

人民日报此前刊登权威人士文章谈到汇市的表述为，汇市要立足于提高货币政策自主性、发挥国际收支自动调节机制，在保持汇率基本稳定的同时，逐步形成以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制。

周浩则认为，货币政策短期料动作不大，但考虑到半年末前还面临MPA（宏观审慎评估体系）考核压力，一旦市场出现较大波动，6月底之前不排除政策出现微调的可能。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)