分析：年中将至中国央行本周转为净投放 政策短期仍宜少动多看

作者 李宏薇

路透上海6月17日 - 半年末将至，中国央行公开市场本周转为净投放逾千亿，并辅以国库现金定存招标等稳定流动性。加之中期借贷便利(MLF)趋于常态化操作，都有助于舒缓6月末前资金面紧张情绪。

诸多数据显示，中国经济下行压力仍在，但仅靠降准、降息这样的总量调节已难进一步起效，更多需要进行结构性改革，加之外围环境较为复杂，货币政策短期内更宜少动多看。

据路透统计，本周共有1,450亿元逆回购到期，期限均为七天。同期共进行了2,500亿的七天期逆回购操作，利率均持平于2.25%。据此计算，本周将净投放1,050亿元。

在美联储周三宣布保持指标利率不变后，印尼央行意外降息，有市场人士认为，中国也应该采取同样的行动。

对此，东京三菱日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳并不认同。“中国现在的问题是结构性问题，总量货币政策能起到的作用不是很大，不能一刀切降息。”

今年1-5月中国工业及民间投资增速明显放缓。其中民间投资增长3.9%，回落1.3个百分点。5月新增信贷中，也主要是居民房贷支撑超预期增长，结构性问题突出。

国务院发展研究中心金融研究所王洋补充说，就经济现状来看，还不能说中国降息周期已经结束。但短期来看，确实不再适合轻易采取降息或降准之类的重大举措。

“(货帀政策的)边际作用在减弱，而且容易引起市场(对更多宽松预期的)误解。”王洋指出。

央行公开市场上周净回笼1,750亿元，结束此前连续三周净投放。在逆回购投放力度减弱同时，中期借贷便利（MLF）连续询量并超额续做，央行“一收一放”间意在维持短期资金面平稳的同时熨平中期波动，大水漫灌难再期，精准滴灌为主流。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/1tzzi4E

**MLF蓄水池为延迟降准提供空间**

数据显示，公开市场最新逆回购未到期余额3,200亿元，较上次降准前的逾万亿水平明显回落，但MLF余额则超过1.7万亿元。这意味着，央行公开市场常规操作压力减轻的同时，市场对MLF这种长期资金来源的依赖不断增加。

王洋表示，MLF虽然令机构付出更多成本，但在政策导向上，比降准有着更小的冲击力。作为一种新型工具，央行预计会在一定时间和空间范围内，加大其使用力度，从而发挥替代降准的作用。

另外，与此前只有逆回购到期不同，下个月起，将有总计超过4,000亿元的央票陆续到期，流动性也会因此受益。

其他影响资金的因素方面，财政部周四进行了800亿元的国库现金定存招标，投放流动性，中标利率较上次明显下降；另外，6月18日附近，将有1,000亿元的中期借贷便利(MLF)到期回收资金。

2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

今年春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 400

（周二） 750

（周三） 650

（周四） 300

（周五） 400

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一 400 ）

（周二） 500

（周三） 550

（周四） --

（周五） --

SLO到期 --

净投放 1,050 (完)