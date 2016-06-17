分析：年中将至中国央行本周转为净投放 政策短期仍宜少动多看

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
作者 李宏薇
路透上海6月17日 - 半年末将至，中国央行公开市场本周转为净投放逾千亿，并辅以国库现金定存招标等稳定流动性。加之中期借贷便利(MLF)趋于常态化操作，都有助于舒缓6月末前资金面紧张情绪。
诸多数据显示，中国经济下行压力仍在，但仅靠降准、降息这样的总量调节已难进一步起效，更多需要进行结构性改革，加之外围环境较为复杂，货币政策短期内更宜少动多看。
据路透统计，本周共有1,450亿元逆回购到期，期限均为七天。同期共进行了2,500亿的七天期逆回购操作，利率均持平于2.25%。据此计算，本周将净投放1,050亿元。
在美联储周三宣布保持指标利率不变后，印尼央行意外降息，有市场人士认为，中国也应该采取同样的行动。
对此，东京三菱日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳并不认同。“中国现在的问题是结构性问题，总量货币政策能起到的作用不是很大，不能一刀切降息。”
今年1-5月中国工业及民间投资增速明显放缓。其中民间投资增长3.9%，回落1.3个百分点。5月新增信贷中，也主要是居民房贷支撑超预期增长，结构性问题突出。
国务院发展研究中心金融研究所王洋补充说，就经济现状来看，还不能说中国降息周期已经结束。但短期来看，确实不再适合轻易采取降息或降准之类的重大举措。
“(货帀政策的)边际作用在减弱，而且容易引起市场(对更多宽松预期的)误解。”王洋指出。
央行公开市场上周净回笼1,750亿元，结束此前连续三周净投放。在逆回购投放力度减弱同时，中期借贷便利（MLF）连续询量并超额续做，央行“一收一放”间意在维持短期资金面平稳的同时熨平中期波动，大水漫灌难再期，精准滴灌为主流。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/1tzzi4E
**MLF蓄水池为延迟降准提供空间**
数据显示，公开市场最新逆回购未到期余额3,200亿元，较上次降准前的逾万亿水平明显回落，但MLF余额则超过1.7万亿元。这意味着，央行公开市场常规操作压力减轻的同时，市场对MLF这种长期资金来源的依赖不断增加。
王洋表示，MLF虽然令机构付出更多成本，但在政策导向上，比降准有着更小的冲击力。作为一种新型工具，央行预计会在一定时间和空间范围内，加大其使用力度，从而发挥替代降准的作用。
另外，与此前只有逆回购到期不同，下个月起，将有总计超过4,000亿元的央票陆续到期，流动性也会因此受益。
其他影响资金的因素方面，财政部周四进行了800亿元的国库现金定存招标，投放流动性，中标利率较上次明显下降；另外，6月18日附近，将有1,000亿元的中期借贷便利(MLF)到期回收资金。
2015年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。
今年春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
逆回购 （周一） 400
（周二） 750
（周三） 650
（周四） 300
（周五） 400
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期（周一 400 ）
（周二） 500
（周三） 550
（周四） --
（周五） --
SLO到期 --
净投放 1,050 (完)
(审校 林高丽)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
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