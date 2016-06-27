数字货币技术将使货币政策的运作和传导更有效--中国央行官员

路透上海6月27日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，数字货币技术将提升中央银行对货币发行和流通的控制力，使货币政策的运作和传导更有效，也能使货币政策更好地服务于经济稳定与发展。

中国金融时报周一引述他指出，央行数字货币与私人数字货币的本质完全不同，只有央行数字货币才具有国家信用支撑，才能成为真正意义上的货币。

他表示，纸币技术含量低，从安全、成本等角度看，被新技术、新产品取代是大势所趋。特别是随着互联网和支付方式的发展，本位币正在逐渐发展为多种形式的电子货币。

他强调，货币当局能够通过中央调节机制维持币值稳定。价值相对稳定是一种货币充当价值尺度和流通手段的前提条件。如果数字货币被全社会普遍接受，而货币当局无法通过中央调节机制稳定币值，这不仅会引起经济波动，也会动摇以国家信用为基础的货币体系。

盛松成并指出，与现有电子形式的本位币不同，未来的央行数字货币可能是基于区块链技术、具有分散式账簿特点的本位币，并涉及包括移动支付、可信可控云计算、密码算法、安全芯片等在内的其他相关技术。

他还表示，未来的央行数字货币可实现“点对点”支付结算，不需要借助第三方中心化机构，这将有助于中国建设全新的金融基础设施，进一步完善支付体系，提升支付结算效率。并且，央行数字货币最终可形成一个公开透明的大数据系统，提升经济交易活动的便利性和透明度，减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为。（完）