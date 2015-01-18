人行：货币政策既要防经济惯性下滑也防过度“放水”

路透北京1月18日 - 中国人民银行货币政策司司长张晓慧撰文称，中国经济发展进入新常态，在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，在基础条件出现较大变化时适时适度调整，防止经济出现惯性下滑，同时也要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升债务和杠杆水平。

最新一期中国金融杂志刊登她的文章称，下一阶段货币政策取向要综合运用数量、价格等工具组合，保持银行体系流动性合理适度，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。同时继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节和结构引导作用。

“受外汇占款增长放缓、金融创新加快、商业银行资产负债结构更趋复杂、资产价格波动加大等因素影响，流动性管理的难度趋于上升。”文章称，要进一步加强对流动性和市场利率走势的监测分析，根据经济金融形势变化及其对流动性的影响，综合运用多种货币政策工具灵活调节流动性，保持货币市场稳定运行。

同时，继续引导商业银行加强流动性和资产负债管理，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。

文章还提到，要积极推进信贷资产证券化，大力发展直接融资，通过多种方式盘活信贷存量。同时，继续通过保持货币信贷合理增长、完善银行公司治理、清理不合理金融服务收费、完善多层次资本市场、增加金融供给、加大改革和结构调整力度等举措，标本兼治，着力降低社会融资成本。

此外，要加强对地方政府性债务和偿债能力的跟踪监测，着力防控债务风险。健全系统性金融风险的防范预警和评估体系，防止出现金融体系的大幅波动和顺周期问题，采取综合措施维护金融稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

央行此前在其2015年工作会议新闻稿中表示，今年将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；继续实施定向调控，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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